5 hráčů, které přivedl do Sparty trenér Václav Kotal. Kde je jim dnes konec?

Pamatujete? Kouč Václav Kotal vydržel ve Spartě pouhý rok. Na Letnou však během svého působení přivedl pět posil. Jak si dnes tito borci vedou a kde je jim konec, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 6 Dominik Holec Dominik Holec je sice rodákem z Českých Budějovic, ale má slovenské občanství. V srpnu roku 2020 přišel z Žiliny do Sparty, před sezonou 2020/21 se chtěl porvat o post jedničky, v lize ale nedostal žádnou šanci a v zimě odešel na hostování do polského Rakowa Čenstochová. Internacionální tým z Ostravy. Jaká je tržní cena 11 cizinců, kteří jsou na soupisce Baníku? V ročníku 2021/22 už se konečně objevil ve sparťanské brance i v nejvyšší české soutěži a odchytal deset utkání. V další sezoně nastoupil do sedmi střetnutí a třikrát udržel čisté konto. V létě 2023 mu však na Letné vypršela smlouva a jako volný hráč zamířil zadarmo posílit nováčka nejvyšší soutěže z Karviné. Vydržel tam jeden rok, byl týmovou jedničkou a pomohl udržet celek v první lize. V létě se posunul o kousek dál a upsal se do roku 2026 Baníku. Na podzim se objevil v brance v jediném ligovém střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Ondřej Čelůstka Stoper Ondřej Čelůstka je zlínským rodákem a odchovancem, odkud zamířil v roce 2009 do Slavie. V sezoně 2009/10 odehrál v sešívaném dresu třináct zápasů a dalších osmadvacet jich přidal v následujícím ročníku. Z Edenu pak odešel do italského Palerma, zahrál si také v Turecku, Anglii a Německu. Češi z „malého" Eura 2011. Většina z nich to dotáhla do seniorského nároďáku Ještě v ročníku 2019/20 hrál za Antalyaspor, pak se ale vrátil do Prahy, nikoli však do Slavie, ale do Sparty. V prvním ročníku na Letné zasáhl do 27 duelů a dařilo se mu i na mistrovství Evropy v roce 2021, pak jej ale začaly limitovat problémy s achilovkou. Z Letné zmizel loni v létě, když jako volný hráč zamířil do tureckého Bodrumu, kde má podepsanou smlouvu do konce současné sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Ladislav Krejčí Momentálně dvaatřicetiletý krajní záložník Ladislav Krejčí se vrátil do Sparty v létě roku 2020 po čtyřech letech, během nichž patřil italské Boloni. V Serii A nedostával tolik prostoru, kolik si přál, jenže nezačal zářit ani po návratu na Letnou. V pražském klubu měl podepsanou smlouvu do konce sezony 2022/23, během níž už ale neodehrál za Spartu jediné ligové utkání. Loni v létě odešel jako volný hráč do Hradce Králové. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 David Pavelka Spekulovalo se, že by mohl před sezonou 2023/24 odejít ze Sparty jako volný hráč, ale David Pavelka na Letné prodloužil smlouvu ještě o jeden rok. V 33 letech je v tuto chvíli nejstarším hráčem Sparty, jejímž je odchovancem. Téměř nepotřební. 4 čeští fotbalisté Sparty, kteří v této sezoně příliš nehrají Kromě rudého dresu hájil v české lize také barvy Slovácka a Liberce, odkud v lednu roku 2016 přestoupil do turecké Kasimpasy. Vydržel tam čtyři roky a pak zamířil zpátky na Letnou za trenérem Kotalem. V aktuálním ročníku odehrál čtyři ligová střetnutí, v nichž zaznamenal jednu asistenci. Na Letné má podepsaný kontrakt do konce sezony a portál TransferMarkt vyčísluje jeho aktuální cenu na 350 tisíc eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Martin Minčev Martin Minčev byl jediným zahraničním hráčem, který přišel do Sparty v éře trenéra Václava Kotala. Tehdy devatenáctiletý bulharský talent stál Pražany dva miliony eur, které poslali na účet klubu Černo More Varna. Ofenzivní záložník nebo útočník měl na Letné podepsanou smlouvu do roku 2024, ale v pražském klubu už s ním nepočítali a loni v září ho pustili do tureckého Rizesporu. V minulém ročníku naskakoval na hřiště pravidelně, v tom současném už se do hry dostává jen sporadicky. Foto: Profimedia.cz