5 fotbalistů, kteří mohli být světovými superhvězdami, ale nikdy se jimi nestali

Na světě existuje řada fantastických fotbalistů. Jen pár z nich se však díky nezměrnému talentu, tvrdé dřině, vytrvalosti, odhodlání a odříkání vypracuje v superhvězdy. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pětici borců (včetně jednoho Čecha), kteří měli potenciál na to, aby se stali nejlepšími na světě, ale z nějakého důvodu to prostě nevyšlo.

5. John Obi Mikel (Nigérie)

Byly časy, kdy John Obi Mikel soupeřil o post nejlepšího fotbalisty světa s Lionelem Messim. Co na tom, že to bylo v dobách, kdy byli oba ještě teenageři? V létě roku 2005 se potkali na mistrovství světa hráčů do 20 let, které hostilo Holandsko, a staly se z nich největší hvězdy turnaje. Oba došli se svými týmy až do finále, po němž se z titulu radovali hráči Argentiny. Messi byl tehdy vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu a odnesl si Zlatý míč, hned za ním skončil v hlasování nigerijský záložník, jenž obdržel Stříbrný míč.

Mikel měl všechny předpoklady k tomu, aby se jeho dráha podobala té Messiho, jenže (bohužel) v roce 2006 , když mu bylo 19 let, přestoupil do Chelsea, kde tehdy vládl kouč José Mourinho. Právě on ho svázal obrannými povinnostmi, udělal z něho defenzivního záložníka a jeho kreativitu udusili v době, kdy měla začít rozkvétat a nést ovoce.

Foto: Profimedia.cz