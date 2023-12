5 evropských soutěží, které jsou podle Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků za českou ligou

Těsně nad českou ligou je skotská či rumunská. Na opačné straně, mezi českou a slovenskou ligou, najdeme řadu kvalitních evropských soutěží. Které ligy nechává momentálně Fortuna liga za sebou, na to odpovídají následující kapitoly.

Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků – IFFHS, rok co rok sestavuje žebříček fotbalových soutěží. Tan zatím poslední pochází z letošního roku a česká liga v něm skončila dvaadvacátá, A to není vůbec špatná vizitka.

O kvalitě dánské nejvyšší soutěže nejlépe vypovídá fakt, že klub FC Kodaň se v aktuální sezoně Ligy mistrů probil ze základní skupiny do osmifinále. V tamní Superlize však najdeme řadu dalších známých klubů, například Bröndby Kodaň či Midtjylland.

Pokračování 6 / 6

Chorvatsko (29. místo)

O síle chorvatského fotbalu svědčí výsledky národního celku na posledních světových šampionátech. Drtivá většina reprezentantů však působí v zahraničních týmech. To však neznamená, že by tamní liga nebyl kvalitní. Vyzrává v ní spousta velkých talentů, ale hrají v ní i zkušení borci, kteří mají za sebou úspěšnou kariéru na mezinárodní úrovni. Momentálně je lídrem na čele tabulky Hajduk Split před Rijekou a Dinamem Záhřeb. Právě Dinamo je nejúspěšnějším klubem posledních let, když vyhrálo šest posledních ročníků nejvyšší soutěže v řadě.

Foto: Profimedia.cz