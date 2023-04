5 elitních českých hokejistů z Evropy, kteří nebudou hrát na mistrovství světa

Dmitrij Jaškin

Třicetiletý útočník hrál na dvou světových šampionátech a na obou byl hodně vidět. Loni se po dvou úspěšných letech v Dynamu Moskva vrátil do NHL, jenže za Arizonu odehrál jen 12 duelů. Následně odešel do Petrohradu, čímž si dveře do národního týmu uzavřel. Tím spíš, když podporoval ruskou armádu. Jeho kvality by se přitom reprezentaci určitě hodily, v KHL totiž opět ukázal, jak moc dokáže být nebezpečný.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia