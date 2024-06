5 dánských fotbalistů v české lize. Kolik za ně tuzemské kluby zaplatily a jak si vedli?

Pět dánských fotbalistů se zatím objevilo v české nejvyšší soutěži a většina z nich si vysloužila poměrně rychle respekt. Není vyloučeno, že během letního přestupového období zamíří do první ligy nějaký další. Všechny borce s dánským pasem, kteří se zatím na českých pažitech prezentovali, najdete v následujících kapitolách.

V pražském klubu se velmi rychle adaptoval a zabydlel se v základní sestavě. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho aktuální cenu na 2,5 milionu eur. V ligovém ročníku 2023/24 nastoupil do 25 ligových utkání, v drtivé většině jako člen základní sestavy. Na Letné se radoval už z druhého mistrovského titulu.

Pokračování 3 / 6

Casper Höjer (Sparta Praha) – cca 18 milionů korun

Sparta nutně potřebovala v létě 2021 posílit levý kraj obrany, a tak přivedla na Letnou Caspera Höjera z Aarhusu. Od beka, který v minulosti prošel i mládežnickými reprezentacemi Dánska, si na Letné hodně slibovali, ale v odvetném utkání předkola Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň se zranil a mužstvu pak několik měsíců chyběl.

V sezoně 2022/23 trenér Priske svému krajanovi dost věřil a on se mu v 21 ligových zápasech, do nichž nastoupil, odvděčil dvěma góly a osmi nahrávkami. Mohlo jich být víc, ale část mistrovského ročníku strávil na marodce. Loni v září se s Letnou rozžehnal a vydal se vstříc nové výzvě do tureckého Rizesporu. Sparta za něj inkasovala kolem 20 milionů korun.

Foto: Profimedia.cz