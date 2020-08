5 cizinců, kteří hájí barvy Plzně. Podívejte se, kolik stojí Ba Loua, Beauguel či Alvir

Plzeň byla vždy klubem, který stavěl hru na českých, případně slovenských fotbalistech. V současné době ve Viktorce působí pět cizinců – a to nejen ze Slovenska, ale třeba i z Afriky. Jaké jsou jejich tržní ceny podle portálu transfermarkt.de? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Marko Alvir (Chorvatsko) – 400 tis. eur

Chorvatského záložníka přivedla do České republiky Slavia, Marko Alvir se ale do sešívaného kádru neprosadil. První ligové zkušenosti sbíral v Příbrami a poté zamířil do Plzně. Za Viktorku dosud šestadvacetiletý Alvir odehrál tři ligové zápasy.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia