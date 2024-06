5 českých útočníků, kteří jedou na EURO. Nejvíc gólů dal Kuchta, co Hložek?

Václav Jurečka ze Slavie se do nominace na EURO nedostal, jinak ale z očekávaných útočníků nechybí nikdo. Trenér Hašek jich má v týmu pět. Tři z české ligy, dva z Leverkusenu

Na posledním EURU se blýskl pěti góly, patřil k největším hvězdám turnaje. V poslední době často marodil, přesto přijel v dobré pohodě. S Leverksuenem totiž získal německý titul i pohár, s Bayerem navíc došel až do finále Evropské ligy. V Bundeslize osmadvacetiletý forvard zasáhl do dvaceti zápasů a dal sedm branek, dalších pět tref přidal v Evropské lize.

Společně se Schikem prožil úspěšný ročník Leverkusenu, na place ale nedostával tolik prostoru, kolik by si přál. Do základní sestavy nepatřil, a tak se stupňovaly spekulace o jeho odchodu, k němuž stále může dojít. Jednadvacetiletý forvard si v uplynulém ročníku připsal za Bayer 36 soutěžních startů, dal sedm gólů a zaznamenal pět asistencí.

Jan Kuchta (Sparta)

Bylo otázkou, zda se do konečné nominace dostane. Formu na to měl, Jan Kuchta byl ale jedním z hříšníků v kauze Belmondo. Kouč Hašek přesto na forvarda z Letné ukázal, byla by totiž škoda, kdyby autor 17 ligových branek v týmu chyběl. Sedmadvacetiletý útočník se chystá na své první EURO.

Foto: Profimedia.cz