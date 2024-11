5 českých stoperů z Chance ligy, kteří nemají víc než 20 let a mají nakročeno k úspěšné kariéře

Část 1 / 6



Tomáš Holeš a David Zima ve Slavii či Filip Panák a Martin Vitík ve Spartě – to jsou kvalitní čeští stopeři, kteří pobíhají po trávnících v tuzemské nejvyšší soutěži. V Chance lize však najdeme i střední obránce, kteří nemají víc než 20 let a už mají nakročeno k slušným kariérám. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 5. Ondřej Kukučka – 20 let (1. FC Slovácko) V březnu oslavil Ondřej Kukučka dvacáté narozeniny coby hráč Pardubic, kde byl na hostování z pražské Sparty, a kde si odbyl prvoligovou premiéru. V barvách východočeského klubu odehrál v minulém ročníku 16 střetnutí a ukázal, že jednou by se mohl protlačit do letenského kádru. V této sezoně to ale nebude, protože mladý talent zamířil na začátku září na další hostovačku, tentokrát do Slovácka. 35 klubů mezi elitou. Podívejte se, jak vypadá historická tabulka české fotbalové ligy V novém působišti se poprvé dostal do hry na konci září a od té doby naskočil do pěti ligových střetnutí, z toho čtyřikrát v základní sestavě. Na začátku listopadu vstřelil svou první branku v nejvyšší soutěži, kterou zařídil domácí výhru nad Plzní (1:0) a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Portál TransferMarkt odhaduje aktuální cenu mladého talentu na deset milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 4. Adam Dohnálek – 20 let (Sigma Olomouc) Adam Dohnálek je odchovancem olomoucké Sigmy, v jejímž dresu vtrhl v aktuální sezoně do nejvyšší tuzemské soutěže dospělých. Dosud odehrál devět utkání, v nichž byl pokaždé v základní sestavě. Do statistik si sice zatím nepřipsal žádný gól ani asistenci, ale už viděl poprvé červenou kartu. Podle webu TransferMarkt činí jeho současná tržní hodnota 20 milionů korun a v lize se najde pár klubů, které by byly ochotny jej za tuto částku už v zimním přestupním termínu koupit. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 3. Adam Ševínský – 20 let (Slovan Liberec) Dvacetiletý stoper Adam Ševínský byl v minulé sezoně kapitánem sparťanské rezervy. V létě z Prahy zamířil na hostování bez opce do Liberce a hned v prvním utkání ukázal, jak velký potenciál se v něm ukrývá. V Karviné odehrál výbornou partii, kterou okořenil premiérovým ligovým gólem a přispěl k výhře 3:1. Od té doby zvládl v dresu Slovanu naskočit do jedenácti střetnutí a pokaždé byl na hřišti od první až do poslední minuty. Portál TransferMarkt uvádí jeho momentální tržní cenu kolem 12,5 milionu korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 2. Tomáš Král – 20 let (FK Mladá Boleslav) Čerstvě dvacetiletý stoper Tomáš Král je odchovancem mladoboleslavského klubu, za který debutoval v nejvyšší lize dospělých v minulém ročníku. Na jaře odehrál 15 utkání (všechny v základní sestavě) a ve stejném duchu pokračuje i v podzimní části sezony 2024/25. Pro švédského kouče Brännströma je jasnou volbou do středu obrany. Za důvěru se odvděčuje spolehlivými výkony a rostoucí tržní cenou. Aktuálně ji web TransferMarkt odhaduje na 19 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 1. Ondřej Kricfaluši – 20 let (FK Teplice) Minutku po minutce sbíral v sezoně 2022/23 zkušenosti v nejvyšší soutěži obránce Ondřej Kričfaluši. Ligový debut si odbyl v domácím utkání s Pardubicemi (7:0) a do konce podzimní části ročníku se na hřišti objevil ještě v dalších čtyřech střetnutích. Pokaždé, když byl v sestavě Slavie, jeho tým zvítězil a nikdy neinkasoval víc než jednu branku. Na jaře pak naskočil do akce jen jednou – na pět minut v derby se Spartou (3:3). Silná generace. 17 hráčů z reprezentace do 21 let, kteří by jednou mohli táhnout seniorský nároďák Urostlý (skoro dvoumetrový) stoper měl v Edenu podepsaný kontrakt do konce ročníku 2025/26, ale v minulé sezoně sbíral zkušenosti ve druholigové Vlašimi, odkud se na konci roku vrátil do Prahy a v únoru přestoupil do Teplic. Dvacetiletý mladík si na severu Čech vede dobře a patří do základní sestavy mužstva. Na podzim odehrál 11 ligových utkání a pokaždé byl na hřišti od první do poslední minuty. Podle portálu TransferMarkt jeho tržní cena přesahuje 30 milionů korun. V Teplicích má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz