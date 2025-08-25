5 českých prvoligových klubů, jimiž prošel Josef Hušbauer. Odehrál v nich 282 zápasů, dal 62 gólů

V lednu 2020 zamířil Josef Hušbauer na hostování z Edenu do Dynama Drážďany a o pár měsíců později se upsal na dva roky kyperské Famagustě. V ostrovní středomořské lize pak vystřídal ještě tři kluby. Na tuzemských trávnících už jej asi neuvidíme. V následujících kapitolách připomeňte, co všechno zvládl v elitní české soutěži.
Pokračování 2 / 6
Viktoria Žižkov
Josef Hušbauer působil v dorosteneckém věku v Jihlavě, ligu si ale zahrál poprvé v sezoně 2008/09 v dresu Žižkova. Za Viktorii tehdy odehrál 16 zápasů, ve kterých posbíral do statistik 998 minut. Gólově se ale tehdy neprosadil.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 3 / 6
FK Příbram
Ze Žižkova odešel Josef Hušbauer na hostování do Příbrami, kde působil v sezoně 2009/10. Za středočeský klub odehrál 22 zápasů a dočkal se i první ligové branky. Trefil se dokonce čtyřikrát a přidal jednu nahrávku.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 4 / 6
Baník Ostrava
V roce 2010 zamířil Josef Hušbauer z Příbrami do Baníku. V sezoně 2010/11 vstřelil ve 24 zápasech dvě branky a v Ostravě načal i další ročník. V něm však odehrál jen dva zápasy, dal jeden gól a poté se vrátil do Prahy.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 5 / 6
Sparta Praha
Na začátku sezony 2011/12 se Josef Hušbauer přestěhoval na Letnou a ihned se stal důležitou postavou sparťanské sestavy. V premiérovém ročníku dal sedm branek a v sezoně 2013/14 dovedl Spartu k titulu, ke kterému pomohl 18 góly, díky čemuž se stal nejlepším střelcem soutěže. V lednu roku 2015 odešel na hostování do italského Cagliari, po půl roce byl ale zpátky na Letné.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 6 / 6
Slavia Praha
Po návratu z Itálie do Sparty už se Hušbauer tolik neprosadil a v průběhu sezony 2015/16 přestoupil do Slavie. V Edenu dostal hodně prostoru, získal dva tituly a týmu pomohl k postupu do Ligy mistrů. Než se s nejvyšší českou soutěži rozloučil, odehrál v ní 282 zápasů, v nichž dal 62 gólů.
Foto: Profimedia.cz