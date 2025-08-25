Viktoria Žižkov

Viktoria Žižkov

FK Příbram
Baník Ostrava
Sparta Praha
Slavia Praha
5 českých prvoligových klubů, jimiž prošel Josef Hušbauer. Odehrál v nich 282 zápasů, dal 62 gólů

Drahomír Kvasnička, Petr Sobol
25. srpna 2025

Je to už pár let, co Josefa Hušbauera nevídáme na českých prvoligových trávnících. Aktuálně pětatřicetiletý záložník, který dlouho patřil k největším osobnostem nejvyšší tuzemské soutěže, má momentálně podepsanou smlouvu v druholigovém kyperském klubu Spartakos. Do tuzemské ligy, v níž zanechal výraznou stopu, už se pravděpodobně nevrátí.

V lednu 2020 zamířil Josef Hušbauer na hostování z Edenu do Dynama Drážďany a o pár měsíců později se upsal na dva roky kyperské Famagustě. V ostrovní středomořské lize pak vystřídal ještě tři kluby. Na tuzemských trávnících už jej asi neuvidíme. V následujících kapitolách připomeňte, co všechno zvládl v elitní české soutěži.

Viktoria Žižkov

Josef Hušbauer působil v dorosteneckém věku v Jihlavě, ligu si ale zahrál poprvé v sezoně 2008/09 v dresu Žižkova. Za Viktorii tehdy odehrál 16 zápasů, ve kterých posbíral do statistik 998 minut. Gólově se ale tehdy neprosadil.

FK Příbram

Ze Žižkova odešel Josef Hušbauer na hostování do Příbrami, kde působil v sezoně 2009/10. Za středočeský klub odehrál 22 zápasů a dočkal se i první ligové branky. Trefil se dokonce čtyřikrát a přidal jednu nahrávku.

Baník Ostrava

V roce 2010 zamířil Josef Hušbauer z Příbrami do Baníku. V sezoně 2010/11 vstřelil ve 24 zápasech dvě branky a v Ostravě načal i další ročník. V něm však odehrál jen dva zápasy, dal jeden gól a poté se vrátil do Prahy.

Sparta Praha

Na začátku sezony 2011/12 se Josef Hušbauer přestěhoval na Letnou a ihned se stal důležitou postavou sparťanské sestavy. V premiérovém ročníku dal sedm branek a v sezoně 2013/14 dovedl Spartu k titulu, ke kterému pomohl 18 góly, díky čemuž se stal nejlepším střelcem soutěže. V lednu roku 2015 odešel na hostování do italského Cagliari, po půl roce byl ale zpátky na Letné.

Slavia Praha

Po návratu z Itálie do Sparty už se Hušbauer tolik neprosadil a v průběhu sezony 2015/16 přestoupil do Slavie. V Edenu dostal hodně prostoru, získal dva tituly a týmu pomohl k postupu do Ligy mistrů. Než se s nejvyšší českou soutěži rozloučil, odehrál v ní 282 zápasů, v nichž dal 62 gólů.

