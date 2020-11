5 českých hráčů z Eura 1996, kteří to v kariéře dotáhli nejdál

Po výhře nad Portugalskem a Francií došli až do finále, ve kterém však smolně prohráli s Německem. Několik hráčů na turnaji odstartovalo hvězdnou kariéru. Jména pěti borců, kteří to dotáhli nejdál, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Následně odešel Radek Bejbl do francouzského Racingu Lens, odkud se po dvou letech vrátil do Slavie. Na předešlé úspěšné období ale příliš nenavázal a zamířil do Rapidu Vídeň. V roce 2007 se odhodlal k poslednímu comebacku, posílil Liberec, ale vinou zranění odehrál jen osm zápasů.

I tento moment mu pomohl k přestupu do Manchesteru United. Ze sestavy ho ale vytlačil David Beckham a Poborský po dvou letech odešel do Benfiky Lisabon. Herně byl na vrcholu, silnému portugalskému klubu se ale během čtyř let nepovedlo vyhrát žádnou trofej, a Poborský v průběhu sezony 2000/01 na doporučení Pavla Nedvěda posílil Lazio Řím. V květnu 2002 se z rodinných důvodů vrátil do České republiky a stal se oporou Sparty.

Karel Poborský ještě v ročníku 1994/95 kopal za Žižkov. Následující sezonu už slavil titul se Slavií a v létě se mu na krku houpala stříbrná evropská medaile. Pravý záložník na turnaji patřil k nejlepším českým hráčům a do historie se zapsal památným čtvrtfinálovým dloubákem do sítě Portugalska.

Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer se do dějin turnaje zapsal gólem do sítě Ruska, který Čechům pomohl k postupu do čtvrtfinále. Díky povedenému turnaji odešel ze Slavie do francouzského Lens, kde vydržel do roku 1999, než si ho vyhlédl Liverpool.

Šmíca, Poborák a další. Jak si vedlo po návratu do ligy 14 slavných fotbalistů

Ve slavném anglickém klubu strávil šest let a Reds v roce 2005 pomohl k titulu v Lize mistrů. Ve finále se gólem podílel na obratu s AC Milán a následně uspěl i v penaltovém rozstřelu. Po sezoně odešel do Bordeaux a po dvou letech se vrátil do Slavie, se kterou získal dva domácí tituly.

