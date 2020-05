5 českých hokejistů z KHL, kteří jsou bez smlouvy. Kdo z nich zamíří do extraligy?

Andrej Šustr (Kunlun Red Star)

Devětadvacetiletý bek v extralize nikdy nehrál a zatím to nevypadá, že by se do ní měl vrátit. Někdejší bek Tampy Bay a Anaheimu, jenž má za sebou premiérovou sezonu v čínském Kunlunu, by se o svou budoucnost neměl bát.

Foto: Profimedia.cz