5 českých hokejistů, kteří si loni vydělali nejvíc peněz. Kdo bere víc než Pastrňák?

Magazín Forbes před pár dny zveřejnil žebříček nejlépe vydělávajících českých sportovců za období červenec 2021 – červen 2022, do kterého se dostalo i několik hokejistů. Jména pěti těch, kteří si v minulém roce vydělali nejvíc, najdete v následujících kapitolách.

Jakub Vrána (Detroit Red Wings) – 113 mil. korun

Ne, v reprezentaci to od něj stále není to pravé ořechové, v NHL ale patří mezi Čechy k nejlepším. Šestadvacetiletý Jakub Vrána už má ve sbírce Stanley Cup s Washingtonem, odkud poté odešel do Detroitu. V minulé sezoně sice odehrál vinou zranění jen 26 zápasů, stihl v nich však nasázet 13 gólů.

Foto: Profimedia.cz