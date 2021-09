5 českých hokejistů, kteří se nejvíc prosadili v Minnesotě Wild. Kdy se k nim přidá někdo další?

Pravda, Minnesota není tradičním útočištěm českých hokejistů. V dresu Wild se nikdy netvořily české kolonie jako V New Yorku Rangers, Pittsburghu či New Jersey. Týmem dosud prošlo 13 českých hráčů, mezi nimiž byli Roman Šimíček, Pavel Patera, Zbyněk Michálek, Petr Sýkora či Tomáš Mojžíš, ale také dalších pět Čechů, kteří v klubu zanechali docela výraznou stopu. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Martin Havlát

Juniorský i seniorský mistr světa z roku 2000 začínal v Ottawě, působil v Chicagu, San Jose, New Jersey, krátce v St. Louis a dvě sezony strávil také v Minnesotě. Do celku Wild přišel Martin Havlát před sezonou 2009/10, během níž odehrál 73 zápasů a zaznamenal 54 (18+36) kanadských bodů. V následujícím ročníku si ještě polepšil, vstřelil 22 branek, přidal 40 asistencí, Minnesota ale znovu nepostoupila do play-off a český útočník se stěhoval do San Jose. Tolik bodů (62) ani zápasů (78) už potom ale nikde nezaznamenal.

