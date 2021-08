5 českých fotbalistů z EURA 2012, kteří to mohli dotáhnout dál. Chtěl je Real i Juventus

Vraťme se do roku 2012, kdy se fotbalové EURO hrálo v Polsku a na Ukrajině. Na lavičce českého týmu stál kouč Michal Bílek, který dovedl svůj výběr do čtvrtfinále, kde Čech, Baroš a spol. nestačili na Portugalsko v čele s Cristianem Ronaldem. Češi měli hodně zajímavý tým, ve kterém bylo i několik hráčů s velkým potenciálem. Od pěti bývalých reprezentantů z tehdejšího kádru se ale čekalo, že toho dokážou víc. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

František Rajtoral

EURO 2012: dva starty

Na EURU si připsal jen dva starty, v duelech s Řeckem a Polskem odehrál dohromady pouze osm minut, přesto nabral zkušenosti, které jsou k nezaplacení.

František Rajtoral přijel na šampionát coby hráč Plzně, ve které měl pevný flek na pravém kraji obrany. V české lize patřil k nejlepším hráčům a v národním týmu zatápěl na místo Theodora Gebre Selassieho.

Na začátku roku 2014 odešel na hostování do bundesligového Hannoveru, jenže v Německu se neprosadil a po sezoně byl zpátky v Plzni. O svou pozici později přišel také ve Viktorce a v létě roku 2016 odešel do tureckého Gaziantepsoru. V dubnu následujícího roku však v Turecku spáchal sebevraždu. Bylo mu teprve 31 let.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia