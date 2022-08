5 českých fotbalistů, kteří si v minulém roce vydělali nejvíc peněz. Králem je Schick

Reprezentační bek se chystá na třetí sezonu v anglickém West Hamu. Uplynulý ročník sice nebyl tak chválený jako ten předešlý, v Premier League si ale stihl udělat velmi dobré jméno. Devětadvacetiletý rodák z Ludgeřovic, který do Anglie odešel ze Slavie, má pevnou pozici taky v národním týmu.

Je mu teprve třicet let, přesto na začátku jara nečekaně ukončil kariéru. Tedy tu v národním týmu, kde nedostával tolik prostoru, kolik by si zasloužil. V klubové dráze pokračuje v německém Hoffenheimu, ve kterém má bývalý sparťanský obránce stále pevnou pozici.

Třicetiletý reprezentační útočník má za sebou hodně zvláštní sezonu. V Burnley se několikrát dostával do dobré formy, pokaždé ho ale zastavilo zranění. Na jaře si navíc přetrhl křížový vaz v koleni a několik měsíců bude mimo hru. A aby toho nebylo málo, tak mu v klubu vypršela smlouva. Co s ním bude dál? Bude pokračovat v Premier League, nebo zamíří jinam?

Patrik Schick (Leverkusen) - 148 mil. korun

Nejlépe vydělávajícím českým fotbalistou je Patrik Schick. Ten zářil na loňském EURU a parádně zvládl i sezonu v německém Leverkusenu. V Bundeslize nasázel 24 branek v 27 zápasech a pokud by jej nebrzdily zdravotní problémy, bylo by jich ještě víc. Není divu, že okolo druhého nejlepšího střelce německé ligy v létě kroužili další zájemci, šestadvacetiletý kanonýr ale v Leverkusenu prodloužil smlouvu až do roku 2027.

Foto: Profimedia.cz