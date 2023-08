5 českých fotbalistů, které koupily belgické kluby za největší ranec peněz. Nejdražší obchod se nepovedl

Do Belgie odešli například Simon Deli, Michael Ngadeu či Patrik Hrošovský. Následoval je i Michael Krmenčík, jehož přestup byl hodně drahý. Víte, které české fotbalisty získaly belgické kluby za největší peníze? Odpověď najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 5. Daniel Pudil (KRC Genk) - 1,5 milionu eur Přestože Daniel Pudil patří mezi sparťanské odchovance, první ligu si poprvé vyzkoušel v dresu Blšan. Na severozápadě Čech ale vydržel jen rok. Na konci sezony přestoupil do Liberce, kde se ve své premiérové sezoně radoval z mistrovského titulu. O další rok později si stejné pocity zopakoval jako hostující hráč v dresu Slavie. Z vesnice do světa velkého fotbalu. Petr Čech a 4 další hráči, kteří nastartovali kariéru v Blšanech Levonohý univerzál si prošel také belgickou, španělskou, italskou a naposledy anglickou soutěží. Jeho prvním zahraničním působištěm se stal Genk, kam přestoupil z Liberce v roce 2008 za půldruhého milionu eur. Od roku 2013 byl hráčem anglického Watfordu, odkud v sezoně 2015/16 hostoval v Sheffieldu Wednesday, kam posléze přestoupil. Po návratu domů působil ve Viktorii Žižkov či v Mladé Boleslavi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Jakub Brabec (KRC Genk) - 2,5 milionu eur Jakub Brabec byl kapitánem stříbrné devatenáctky z roku 2011. Ve Spartě vyzrál pod vedením Zdeňka Ščasného do pozice lídra zadních řad a na podzim roku 2017 přestoupil za dva a půl milionu eur do Genku. Dostal se i do seniorské reprezentace, v níž dosud odehrál 31 zápasů. Za belgický klub odehrál 37 ligových utkání a musel se smířit i s odchodem na hostování do Turecka. Od léta 2019 je byl opět v tuzemské lize a hájil pak dva roky barvy Viktorie Plzeň. Nyní působí v Řecku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Jan Koller (RSC Anderlecht) – 3 miliony eur Nejlepší střelec v historii české reprezentace odešel do Belgie v roce 1996, kdy ze Sparty zamířil do Lokerenu. Během tří sezon dal Jan Koller 43 branek, stal se nejlepším střelcem soutěže a v roce 1999 přestoupil do Anderlechtu, který za něj zaplatil tři miliony eur. Ve slavném bruselském klubu vydržel dva roky, získal dva tituly a také ocenění pro nejlepšího hráče sezony. Poté odešel za více než deset milionů eur do Dortmundu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Jan Polák (RSC Anderlecht) – 3,5 milionu eur Bývalý reprezentační záložník, který si zahrál i na mistrovství světa v Německu, svou kariéru nastartoval v Brně. Poté hrál za Liberec či Norimberk, odkud jej v roce 2007 koupil Anderlecht. V Belgii Jan Polák zůstal čtyři roky, získal ligový titul a zahrál si i v kvalifikaci Ligy mistrů. Pak se vrátil do Německa. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Michael Krmenčík (Club Bruggy) – 6 milionů eur O odchodu Michaela Krmenčíka do zahraničí se spekulovalo dlouho. Jednou měl namířeno do Anglie, pak jej lákali do Francie, jindy zase do Itálie. Plzeňský kanonýr a reprezentační forvard ale přestoupil až na začátku roku 2020, kdy z Plzně zamířil do Brugg. Jeho angažmá v belgickém klubu ale nemělo dlouhého trvání. Za Bruggy odehrál jen 15 utkání, vstřelil tři branky a přidal dvě asistence. V lednu 2021 byl vyexpedován na hostování do Soluně a posléze byl zapůjčen do pražské Slavie. Smlouvu v Bruggách měl do konce ročníku 2022/23, ale už o rok dříve zmizel v Indonésii a nyní kope první ligu na Kypru. Foto: Profimedia.cz