5 českých brankářů z NHL, kteří by mohli přijet na mistrovství světa

Na loňském mistrovství světa i letošních olympijských hrách byl brankářskou jedničkou českého týmu Šimon Hrubec. Ovšem zatímco v KHL předvádí velmi dobré výkony, národnímu týmu příliš nepomohl. Dostane šanci i na letošním šampionátu ve Finsku, nebo dostane prostor někdo jiný? O nominaci by se teoreticky mohlo ucházet i pět českých brankářů z NHL. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Karel Vejmelka (Arizona Coyotes) Upřímně, čekali byste před sezonou, že Karel Vejmelka bude tím, kdo z českých brankářů odchytá v NHL nejvíc zápasů? Pětadvacetiletý gólman ještě loni hájil barvy extraligové Komety, ze které v létě odešel do Arizony. Ta sice do play-off neprojde, Vejmelka má ale na kontě už 43 startů a třináct vychytaných výher. V kapse má navíc smlouvu i na další tři roky, do Finska by tak mohl přijet s čistou hlavou. Foto: Profimedia.cz

Vítek Vaněček (Washington Capitals) Tým okolo Alexandra Ovečkina hraje vyřazovací boje pravidelně, letos ho však čeká ještě tuhý boj. Washington má zatím dobrou výchozí pozici, stát se ale může ještě ledacos. A pokud Capitals nepostoupí, bude to šance pro národní tým. Bránu Washingtonu totiž hájí Vítek Vaněček, který letos zasáhl do 36 zápasů a úspěšností zákroků se dostal už nad 91 procent. To je nejlepší číslo ze všech českých gólmanů v NHL. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Dostál (Anaheim Ducks) V seniorské reprezentaci ještě nechytal, má však všechny předpoklady k tomu, aby se jednou stal jedničkou národního týmu. Jednadvacetiletý Lukáš Dostál předváděl parádní výkony už během angažmá ve Finsku a letos si připsal první čtyři starty za Anaheim. Klidně by se mohl objevit i na šampionátu. Foto: Profimedia.cz

David Rittich (Nashville Predators) Loňskou sezonu načal v Calgary, dokončil v Torontu a poté zamířil do Nashvillu. Pozici jedničky si ale znovu nezískal a v tomto ročníku si zatím připsal jen jedenáct startů. Devětadvacetiletý David Rittich nemá nijak oslnivá čísla, reprezentaci by měl ale určitě co nabídnout. Pokud by na šampionát jel, klidně by mohl být i gólmanem číslo jedna. Bude však záležet na tom, zda Nashville vybojuje postup do play-off. Zatím je na hraně. Foto: Profimedia.cz