5 Čechů, kteří si zahráli v aktuální sezoně NHL, a v elitní lize už nastříleli přes 100 gólů

Nejblíže do klubu stogólových střelců v NHL má z českých hráčů Martin Nečas z Caroliny, který má na kontě 97 branek v základní části soutěže. Pětice jeho krajanů, kteří si zahráli v aktuálním ročníku soutěže, už ale tuto metu překonala. Najdete je v následujících kapitolách.

5. Jakub Vrána – 110 branek v 367 zápasech Jakub Vrána se stal tuzemskou jedničkou draftu v roce 2014. První šanci v NHL dostal v ročníku 2016/17, v němž naskočil do 21 utkání. V další sezoně se už dokázal nastálo prosadit do sestavy Washingtonu. V 73 zápasech své kompletní premiérové základní části soutěže posbíral 27 bodů za 13 gólů a 14 asistencí. V další sezoně už se dostal na 47 bodů (24+23) v 82 zápasech a o rok později měl 52 bodů (25+27) po odehrání 69 utkání. V průběhu ročníku 2020/21 se stal překvapivě obětí trejdu a skončil v Detroitu. Washington opouštěl s bilancí 284 odehraných zápasů a 157 bodů jako třetí nejproduktivnější Čech v historii klubu. Tehdy to byli „bezejmenní" mladíci. 19 nejproduktivnějších hokejistů v historii mistrovství světa do 18 let V roce 2022 však kariéru v NHL přerušil a léčil se v programu pro závislosti a duševní problémy. Následně byl z Detroitu vyexpedován do St. Louis, kde s ním však už zřejmě nepočítají. Zařadili ho na listinu volných hráčů, ale konkurence o něj neměla zájem, takže byl poslán do farmářského týmu, hraje v AHL a čeká, zda nedostane ještě šanci v prvním týmu. Foto: Profimedia.cz

4. Pavel Zacha – 111 branek v 546 zápasech Měl se stát novou hvězdou českého hokeje, jenže Pavel Zacha v NHL tyto prognózy dlouho nedokázal naplňovat. Šestka draftu z roku 2015 v elitní zámořské lize debutovala v sezoně 2015/16, kdy zasáhla do jednoho zápasu a připsala si premiérové dvě asistence. Rok nato zaznamenal český forvard 24 kanadských bodů, v dalších dvou ročnících přidal ještě jeden navíc. Původně se očekávalo, že by měl být jedním z tahounů New Jersey, to se ale nestalo. Šup, šup, šup - a je to tam! 9 Čechů s nejvyšším procentem úspěšnosti střelby v aktuální sezoně NHL Pomohl mu přesun do Bostonu v roce 2022. Hned v premiérovém ročníku v dresu Bruins si vytvořil osobní rekord v počtu kanadských bodů v základní části soutěže (57) a ještě lépe si vede v současné sezoně, v níž opět překonal padesátibodovou metu a posunul si své individuální maximum o trochu výš. Trenér týmu mu věří a dostává na ledě poměrně hodně času. V průměru je v každém střetnutí na ledě přes 18 minut. V procentuální úspěšnosti střelby je na tom dokonce lépe než jeho krajan, kanonýr David Pastrňák. Foto: Profimedia.cz

3. Ondřej Palát – 162 branek v 748 zápasech V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži už v sezoně 2012/13, posbíral v následujícím ročníku, který byl pro něho oficiálně premiérovým, v 81 duelech 59 (23+36) bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Od té doby už ušel pořádný kus hokejové cesty. 10 českých hokejistů, kteří byli dosud vybráni do All-Star týmu nováčků v NHL. Letos se k nim nikdo nepřidá V NHL zvládl dosud odehrát přes 748 utkání, v nichž zaznamenal 477 bodů (162+315), dalších 150 střetnutí přidal v play-off, kde se blýskl 51 góly a 50 nahrávkami. Dvakrát výrazně pomohl Tampě Bay k zisku Stanley Cupu a předloni v létě zamířil za novou štací do New Jersey. Bohužel, jeho rozjezd v novém působišti značně zbrzdilo zranění, které ho poměrně nadlouho vyřadilo ze hry. V New Jersey věřili, že v aktuálním ročníku bude fit a ukáže svoje kvality, ale jeho výkony zůstaly trochu za očekáváním. Foto: Profimedia.cz

2. Tomáš Hertl – 220 branek v 718 zápasech Do elitní zámořské ligy vlétl Tomáš Hertl v sezoně 2013/14 skvěle a nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. V NHL nyní kroutí jedenáctou sezonu, během níž se poprvé stěhoval do jiného týmu. Zamířil do Las Vegas, ale San Jose opouštěl jako klubová legenda. 13 největších legend v historii San Jose Sharks. Patří mezi ně i Tomáš Hertl Během necelých jedenácti let odehrál se žralokem na dresu 712 utkání a s 218 brankami se propracoval na páté místo v historické klubové tabulce střelců. Jen o příčku níž je podle nasbíraných kanadských bodů (484). Pětkrát si zahrál v play-off a velmi blízko byl k zisku Stanley Cupu v roce 2016, ale Sharks tehdy prohráli finálovou sérii s Pittsburghem 2:4. Foto: Profimedia.cz

1. David Pastrňák – 348 branek v 674 zápasech David Pastrňák se díky smlouvě, kterou podepsal v roce 2017, dostal mezi nejlépe placené hráče Bostonu. Tento kontrakt vypršel sedmadvacetiletému forvardovi loni v létě a zároveň mu začala běžet nová, značně vylepšená smlouva, která z něho udělala jednoho z největších boháčů v NHL. Český hokejista se vyprofiloval v jednu z hvězd elitní zámořské ligy a patří k nejlepším střelcům soutěže. Vzhledem k tomu bylo přirozené, že mu Bruins nabídli osmiletou smlouvu, která mu hned v první sezoně svého plnění zajistí 13 milionů dolarů. Celková hodnota kontraktu, který vyprší v roce 2031, činí 90 milionů dolarů. 5 velkých reprezentačních akcí Davida Pastrňáka. Kam přijel a jak se mu vedlo? Jsou to bezpochyby skvěle vynaložené peníze, protože Pastrňák je nejproduktivnějším hráčem a vůbec nejvytíženějším forvardem mužstva. Na ledě stráví průměrně v každém střetnutí kolem 20 minut a střílí na branky soupeřů suverénně nejčastěji nejen z českých hráčů, ale je v tomto ohledu nejpilnější v NHL. Foto: Profimedia.cz