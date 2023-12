5 Čechů, kteří prošli stejným draftem, jako Tomáš Hertl. Všichni si zahráli v NHL

Tomáš Hertl byl do NHL draftován v roce 2012, kdy na něj v prvním kole ze sedmnácté pozice ukázalo San Jose. Tehdy prošlo draftem NHL ještě pět dalších českých hokejistů. Kteří to byli a jak se jim vedlo či vede? Odpovědi najdete v následujících kapitlách.

Českou jedničkou draftu NHL v roce 2012 byl Radek Faksa, na něhož ukázal Dallas. Aktuálně devětadvacetiletý útočník debutoval v prvním týmu Stars v sezoně 2015/16 a od té doby se stále drží v sestavě. Z ofenzivního útočníka se ho trenéři proměnili v defenzivní typ a v Dallasu má roli ve třetí či čtvrté formaci. V roce 2020 došel s týmem do finále Stanley Cupu.

Martin Frk (49. výběr v draftu - Detroit Red Wings)

Ve druhém kole draftu 2012 se dočkal výběru Martin Frk, kterého získal Detroit. Útočník s pořádně tvrdou střelou ale debutoval v NHL až v sezoně 2016/17 v Carolině, za kterou zvládl dva zápasy. Následně se vrátil do Detroitu a odehrál povedený ročník, během něhož posbíral 25 bodů. O rok později ale zamířil do Los Angeles, kde ale moc prostoru nedostával. Momentálně třicetiletý forvard opustil zámoří po minulé sezoně a zamířil do Švýcarska.

Foto: Profimedia.cz