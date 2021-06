Matné vzpomínky. 5 bývalých fotbalových reprezentantů, kteří (neprávem) upadli v zapomnění

Stalo se to mnoha fotbalovým reprezentantům, některým možná trochu neprávem. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete pětici borců, kteří byli u některých důležitých momentů české reprezentace, ale dnes už si na ně málokdo vzpomene.

Někdo vejde do historie proto, že dlouhá léta podává nadstandardní výkony a je stále na očích, jiný si vyslouží nehynoucí slávu jednou podařenou akcí nebo gólem. A další se objeví na scéně, odehrají svůj výstup a tiše zmizí v zapomnění.

Celkem oblékl Petr Samec národní dres v devíti utkáních, v Brně proti Finsku vsítil dvě branky (což byly jeho jediné reprezentační trefy) a přispěl tak k výhře 4:1. Minutku odehrál při kvalifikační remíze v Amsterdamu s Holandskem, hrál také v Norsku a proti Bělorusku – jako střídající útočník se tak podílel i na senzačním postupu do Anglie.

Jak to bylo na začátku? Připomeňte si 11 nejlepších střelců 1. ročníku samostatné české fotbalové ligy

Rodák z Frýdku-Místku a autor devětačtyřiceti prvoligových tref měl tu čest zahrát si v premiéře samostatné české reprezentace. Na stadionu v Istanbulu naskočil do hry v 83. minutě za stavu 4:1 pro český tým, střídal autora dvou branek Horsta Siegla.

Martin Kotůlek

Postavou nenápadný obránce, ovšem o to lepší hlavičkář. Martin Kotůlek spojil většinu kariéry se Sigmou Olomouc (kterou také později vedl jako trenér), jednou s ní skončil v lize druhý. Výkony jej občas vynesly i do národního týmu, za který odehrál sedm zápasů – a jednou nastoupil i za Československo.

Toulky fotbalovou minulostí: vzpomínka na Pohár Hassana II.

Počet jeho startů neohromí, ale uměl si je vybrat. Debut zažil v Brazílii proti tamním míčovým kouzelníkům. Jednou si zahrál i na stříbrném Euru v roce 1996, a to rovnou v semifinále. Český tým tehdy nemohl některé hráče pro karty či zdravotní trable nasadit do hry, Kotůlek šel do defenzivně laděné partie v 70. minutě místo Druláka a byl tak i u nervydrásajícího rozstřelu.

Foto: Profimedia.cz