5 brankářů hokejové Sparty. Podívejte se, kdo může doplnit jedničku Machovského

Michal Neuvirth

Prostor by mohl dostat i Michal Neuvirth – tedy, pokud mu to zdraví dovolí. Dvaatřicetiletý gólman v průběhu poslední sezony definitivně zabalil svou misi v NHL, kde chytal za Washington, Buffalo, New York Islanders a Philadelphii a vrátil se do Sparty. Jenže vinou zdravotních problémů se do akce zatím nedostal.

Foto: Pavel Mazac / CNC / Profimedia