5 borců Winnipegu, z nichž se brzy stanou neomezení volní hráči. Je mezi nimi i jeden Čech

Winnipeg prohrává ve čtvrtfinále Západní konference v souboji s Vegas Golden Knights už 1:3 na zápasy a je jen krok od vyřazení. Pro pět hokejistů Jets to může být také poslední krok na odchodu z klubu, protože na začátku července se z nich stanou neomezení volní agenti, kteří mohou odejít jinam. Tyto hráče najdete v následujících kapitolách. Do výběru jsme zařadili pouze borce, kteří v aktuální sezoně odehráli alespoň jedno utkání v NHL.

Saku Mäenalanen (Finsko) – 28 let Bilance v základní části sezony 2022/23: 64 zápasů – 10 bodů (4+6)

Bilance v play-off 2022/23: 4 zápasy – 1 bod (0+1)

Plat v sezoně 2022/23: 750 tisíc dolarů Mistr světa v juniorské i seniorské kategorii, olympijský vítěz loňských her v Číně, trojnásobný finský šampion – to je vizitka útočníka Saku Mäenalanena. Urostlý forvard byl do NHL draftován v roce 2013 Nashvillem jako 215. hráč v celkovém pořadí, ale premiéru v elitní zámořské lize si odbyl až o pět let později jako hráč Caroliny. Za Atlantikem se ale neprosadil, a tak se vrátil do Finska. Sledujte přenos utkání Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets online! Další šanci zkusit štěstí v Severní Americe dostal loni v létě. Roční kontrakt mu nabídl Winnipeg, do prvních dvou pětek se ale probít nedokázal. Momentálně maká ve čtvrté formaci a možná už je myšlenkami opět doma ve Finsku. Není totiž příliš pravděpodobné, že by v NHL působil i v příští sezoně. Foto: Profimedia.cz

Sam Gagner (Kanada) – 33 let Bilance v základní části sezony 2022/23: 48 zápasů – 14 bodů (8+6)

Bilance v play-off 2022/23: -

Plat v sezoně 2022/23: 750 tisíc dolarů Kanadský útočník Sam Gagner šel v draftu roku 2007 na řadu o jedno místo dříve než Jakub Voráček. V tu chvíli měl za sebou několik fantastických ročníků v mládežnických soutěžích. Hned v premiérové sezoně v NHL, v níž hájil barvy Edmontonu, posbíral 49 bodů. V dresu Oilers působil až do roku 2014, v posledním ročníku byl asistentem kapitána, poté však zamířil do Arizony. Další rok byl ve Philadelphii, hrál taky za Columbus a následně odešel do Vancouveru, odkud se vrátil do Edmontonu. Dlouho tam ale nevydržel a v únoru 2020 byl vytrejdován do Detroitu, kde odehrál předchozí dvě sezony. Výjimeční! 13 hráčů, kteří si připsali v jednom utkání v NHL aspoň 8 bodů Juniorský mistr světa a stříbrný medailista ze světového šampionátu dospělých dosud odehrál v NHL 1015 utkání, ve kterých zaznamenal 519 bodů (197+327). Ve 33 letech už jde jeho výkonnost ale znatelně dolů. Na začátku kariéry se od něho určitě čekalo o dost víc, ovšem bez práce by v příštím ročníku NHL zůstat nemusel. Ve Winnipegu o něho ale asi zájem nebude. Foto: Profimedia.cz

Karson Kuhlman (USA) – 27 let Bilance v základní části sezony 2022/23: 47 zápasů – 7 bodů (3+4)

Bilance v play-off 2022/23: -

Plat v sezoně 2022/23: 825 tisíc dolarů Nenápadný postavou i výkony. Karson Kuhlman patří se 178 centimetry mezi subtilnější útočníky v NHL. Momentálně sedmadvacetiletý Američan nebyl do NHL nikdy draftován, ale v juniorských soutěžích si ho vyhlédl Boston a před sezonou 2018/19 mu nabídl kontrakt. V dresu Bruins pak působil do ročníku 2021/22, kdy si ho z listiny nepotřebných hráčů vytáhl Seattle. Tam dohrál minulou sezonu a v dresu Krakenů zahájil i tu současnou. V prosinci byl ale opět přidán na seznam nechtěných položek a znovu se našel někdo, kdo po tomto soustu sáhl – konkrétně Winnipeg. Ani v kanadském klubu to ale nevypadá, že se nastálo protlačil do sestavy a velmi pravděpodobně po sezoně jeho účinkování v dresu Jets skončí. Foto: Profimedia.cz

David Rittich (Česká republika) – 30 let Bilance v základní části sezony 2022/23: 21 zápasů – průměr 2,68 inkasovaných branek na utkání, 90,1 % úspěšnost zákroků

Bilance v play-off 2022/23: -

Plat v sezoně 2022/23: 900 tisíc dolarů Jihlavský odchovanec David Rittich nikdy neprošel draftem NHL. V české extralize odchytal dvě sezony v Mladé Boleslavi a v roce 2016 se vydal zkusit štěstí do zámoří, kde podepsal ročník kontrakt s Calgary. 10 českých hokejistů z NHL, ze kterých se v létě stanou (neomezení) volní hráči. Co s nimi bude? V premiérové sezoně se dostal na led v NHL pouze jednou a jinak bojoval o svou šanci ve farmářském celku, ale v ročníku 2017/18 se objevil na ledě ve 22 duelech a nevedl si v nich vůbec zle. Povedenou sezonu zakončil na mistrovství světa v Dánsku. Další dva ročníky už odchytal jako týmová jednička. Pak ale o tento post přišel a v roce 2021 byl vyměněn do Toronta. Minulou sezonu strávil v Nashvillu a před tou současnou podepsal roční kontrakt ve Winnipegu. V základní části naskočil do 21 utkání a zdatně plnil roli týmové dvojky za Connorem Hellebuyckem. Foto: Profimedia.cz