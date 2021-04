40 zápasů Slavie bez porážky. Podívejte se, kteří hráči byli loni u posledního propadáku se Slováckem

Vladimír Coufal

Ve Slavii tehdy působil ještě Vladimír Coufal, jenž na začátku tohoto ročníku přestoupil do anglického West Hamu. Že by mu však zápas se Slováckem nějak extra vyšel, to se říct nedá. Ve Slavii od něj bývali zvyklí na úplně jiné výkony, které jej později katapultovaly až do Premier League.

Foto: Profimedia.cz