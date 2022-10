4 zámořské smlouvy Jana Rutty. Podívejte se, jak se vyvíjel plat českého obránce v NHL

Dvaatřicetiletý Jan Rutta do NHL zamířil v roce 2017 poté, co se ve velmi dobrém světle předvedl na světovém šampionátu. Tehdejší bek Chomutova opustil extraligu a odešel do Chicaga, za které během své premiérové sezony odehrál 57 zápasů a posbíral v nich 20 (6+14) bodů.

V průběhu ročníku 2018/19 Chicago opustil a stal se hráčem Tampy Bay, se kterou si poprvé zahrál i v play-off. A v dalších dvou sezonách se dočkal i Stanley Cupu, který s Lightning získal.

Dobře zaplacený tvrďák. Kolik už si český obránce Radko Gudas vydělal v NHL?

Nad Ruttovou budoucností visel v létě otazník a nebylo jasné, kde bude pokračovat. Nakonec se domluvil na nové smlouvě - jeho čtvrté v NHL - s Pittsburghem, v jehož dresu by měl hrát další tři sezony. Kolik už si v zámoří vydělal? A kolik na jeho kontě ještě přistane? Podívejte se na údaje z dat portálu capfriendly.com.

Sezona Klub Plat (v dolarech) 2017/18 Chicago Blackhawks 925 tisíc 2018/19 Chicago Blackhawks/Tampa Bay Lightning 2,25 milionu 2019/20 Tampa Bay Lightning 1,3 milionu 2020/21 Tampa Bay Lightning 900 tisíc 2021/22 Tampa Bay Lightning 1,7 milionu 2022/23 Pittsburgh Penguins 3,25 milionu 2023/24 Pittsburgh Penguins 2,5 milionu 2024/25 Pittsburgh Penguins 2,5 milionu

Foto: Profimedia.cz