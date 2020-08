4 superposily pro Slavii. Podívejte se, kdo by kromě Lingra mohl přijít do Edenu

Třicetiletý slovenský reprezentant přišel do Slavie v roce 2017 z Fenerbahce. Během dvou let v Edenu odehrál 58 ligových zápasů, ve kterých nasázel 16 branek a přidal 15 asistencí. Před rokem odešel asi za 40 milionů korun do PAOK Soluň, do sestavy se ale neprosadil, celkově si připsal jen patnáct startů, a tak se spekuluje o jeho návratu do Edenu.

Posila z Afriky

Do Slavie by mohl přijít i Mohamed Tijani, který v Edenu už v průběhu jara hostoval z Jihlavy. Tím by ale výčet posil skončit nemusel a do Slavie by kromě něj a Arokodareho mohl zamířit ještě další africký hráč. Kdo jím má být, to je zatím otázkou, určitě se ale nebude jednat o hráče, který by přišel zahřívat lavičku náhradníků. „Dá se očekávat příchod minimálně jednoho afrického hráče,“ píše se na instagramovém profilu Slávistické zprávy.

