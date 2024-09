4 soutěže, 6 týmů, 12 finálových bitev. Posledních pět z nich proměnil Petr Vrána ve zlato

Ještě před několika lety platilo, že pokud byste hledali smolaře finálových bojů, Petr Vrána by byl vhodným adeptem. Rodák ze Šternberku byl během kariéry ve finále se šesti různými týmy, titulu se však dočkal až v roce 2019 – na osmý pokus. V tu chvíli jako by zlomil nějaké prokletí a od té doby to zvládl ještě čtyřikrát. Boje o zlato, ve kterých (ne)uspěl, si připomeňte v následujících kapitolách.