Návrat domů? Kdepak. Na tyto 4 skvělé hráče se v české lize čekalo marně

Tomáš Hübschman v roce 2015 posílil Jablonec. Před ním se ke comebacku na české trávníky odhodlali třeba Tomáš Ujfaluši, Milan Baroš, Marek Jankulovski, Tomáš Galásek, Karel Poborský a řada dalších. Po něm to udělal třeba Tomáš Rosický a letos Theodor Gebre Selassie. Jsou ale hráči, kteří se domů hrát nevrátili, byť si to spousta fanoušků přála. Vybrali jsme čtyři někdejší reprezentanty, kteří zůstali v zahraničí, aniž by na konci kariéry zavítali na tuzemské pažity. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Petr Čech Poté, co dny Petra Čecha v Chelsea skončily, načal novou kapitolu v jiném slavném a bohatém klubu - v Arsenalu. Fanoušci Sparty měli smůlu, Čechův návrat do mateřského klubu, odkud vyrazil do světa, nebyl moc reálný ani na sklonku jeho kariéry. Když po sezoně 2018/19 pověsil brankářské rukavice a svou pokrývku hlavy na hřebík, bylo jasné, že ho na českých hřištích uvidíme už maximálně jen v případě nějakého exhibičního zápasu. Foto: Profimedia.cz

Jan Koller Jsi kopyto, slýchával často Jan Koller během působení ve Spartě. Proto nikomu moc nevadilo, když dlouhán ze Smetanovy Lhoty odešel do belgického Lokerenu. Tam ale ukázal, že zase takový nešika není, během tří let nastřílel přes 40 branek, stal se nejlepším střelcem soutěže a v roce 1999 odešel do silného Anderlechtu. VIDEO: Nezapomenutelné! Památný rozhovor Kollera s Tittelbachem V Bruselu získal dva tituly, byl nejlepším hráčem ligy a opět povýšil, tentokrát po něm sáhl Dortmund, s nímž společně s Tomášem Rosickým vyhrál německou Bundesligu a postoupil do finále Poháru UEFA. Zahrál si také za Monako, Norimberk, Samaru a Cannes, kde v roce 2011 ukončil profesionální kariéru. Na Letnou se už nevrátil. Foto: Profimedia.cz

Jaroslav Plašil Jaroslav Plašil patřil mezi nejlepší české fotbalisty minulých let. V roce 2014 se vrátil z Catanie do Bordeaux, a tam také v létě roku 2019 nakonec uzavřel profesionální kariéru. Vše ale mohlo být jinak, stejně jako Hübschmana ho před lety údajně lákal Miroslav Pelta do Jablonce. Ovšem nepochodil. Foto: Profimedia.cz