Ještě mají co překonávat. 4 rekordy Ligy mistrů, které (dosud) nepatří Messimu ani Ronaldovi

Nejrychlejší hattrick Ligy mistrů

Rekord: Bafétimbi Gomis (Dinamo Záhřeb vs. LYON) – 8 minut

Lionel Messi: BARCELONA vs. Leverkusen – 16 minut

Cristiano Ronaldo: REAL MADRID vs. Malmö - 11 minut

Foto: Profimedia.cz