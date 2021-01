4 přestupy Václava Kadlece. Zní to neuvěřitelně, ale v součtu stál téměř čtvrt miliardy korun

Tehdy čtyřiadvacetiletý Václav Kadlec měl pevnou pozici v dánském Midtjyllandu, vábení Sparty ale neodolal. Letenští za něj platili už potřetí. Poprvé ho kupovali v 16 letech z Bohemians 1905, v zimě roku 2015 investovali do jeho hostování z Frankfurtu a o rok později zaplatili mastnou přestupovou částku.

Bohemians 1905 – Sparta (10 milionů korun)

Talentovaný útočník vyrůstal ve vršovické Bohemce. V roce 2008, když mu bylo pouhých 16 let, ho koupila za deset milionů korun Sparta. Tolik se za žádného jiného mladého hráče neplatilo.

V první sezoně zasáhl do 12 zápasů, ve kterých dal dvě branky Celkově strávil na Letné pět let, během nichž odehrál 111 duelů, dal 32 gólů, získal jeden titul a dostal se do reprezentace.

Foto: Profimedia.cz