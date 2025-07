4 posily, které (zatím) získaly hokejové Pardubice. Bude to (tentokrát) stačit na titul?

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo přivést ofenzivního pravorukého obránce s dobrou střelou. Dan potvrzoval své kvality ve finské lize i v národním týmu a věříme, že na to naváže v dresu Dynama. Do angažmá mu přeji hodně štěstí a doufám, že budeme společně úspěšní,“ řekl po uzavření kontraktu sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora pro klubový web .

Vladimír Sobotka (útočník) – 38 let

Klub v sezoně 2024/25: Sparta Praha

Bilance v sezoně 2024/25: 38 zápasů – 26 bodů (10+16), 12 zápasů v play-off – 5 bodů (2+3)

Vladimír Sobotka byl v minulé sezoně jednoznačně nejzkušenějším borcem v kádru Sparty. Nejenže na soupisce nebyl nikdo starší, ale nikdo také neodehrál víc utkání v NHL. Zámořskou kariéru spojil převážně se St. Louis, kam zamířil po třech letech strávených v Bostonu, jenž ho v roce 2005 draftoval ve čtvrtém kole.

V dresu Blues odehrál tři sezony, ale pak nečekaně zamířil do ruského Osmku poté, co se v NHL nedohodl na podmínkách nového kontraktu. Po třech vydařených letech v KHL se do klubu vrátil, ale vydržel v něm pouze jednu sezonu a stal se obětí trejdu, který ho poslal do Buffala. Tam jeho kariéra v NHL vyhasla a on se přes švýcarský Rapperswil vrátil domů, konkrétně do Sparty, kde odkroutil pět sezon.

V holešovickém klubu se ale vytouženého titulu nedočkal, a tak na něj nyní zkusí zaútočit jako hráč Pardubic. „Máme velkou radost, že se Vladimír Sobotka stává součástí Dynama. Je to útočník, který nám toho může hodně nabídnout. Navzdory vyššímu věku nám tento podpis dává smysl. Kvalitních centrů na trhu není mnoho. Vláďa přinese týmu zkušenosti, důraz, dobrou práci na buly a nadstandard v útočné fázi. Těšíme se na jeho zapojení do týmu,“ uvedl sportovní ředitel klubu Petr Sýkora pro klubový web.

Foto: Profimedia.cz