4 osobnosti českého fotbalu, které vzešly z „malého“ Eura v roce 1996

Dostal se i do seniorské reprezentace a stal se jedním z nejdůležitějších hráčů skvěle fungujícího souboru pod vedením Karla Brücknera, se kterým si zahrál na dvou evropských (2004 a 2008) a jednom světovém šampionátu. Nejlepší český defenzivní záložník posledních let si mimo jiné zahrál za Norimberk a Mönchengladbach, něco přes rok byl také reprezentačním asistentem Michala Bílka.

Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer je jediným českým hráčem, jenž si v roce 1996 zahrál na „malém“ i „dospělém“ Euru, na kterém gólem do sítě Ruska přispěl k postupu ze základní skupiny. Dvaadvacetiletý Šmicer tehdy patřil Slavii, odkud následně odešel do francouzského Lens. V roce 2000 zamířil do Liverpoolu a s ním později vyhrál Ligu mistrů. Přes a Bordeaux se vrátil do Edenu a dvakrát se stal mistrem české ligy.

Foto: Profimedia.cz