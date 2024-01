4 nejstarší veteráni z Fortuna ligy, jimž po sezoně skončí smlouva. Odejdou do sportovního důchodu?

Čas nezastavíš a - jak zpívával Karel Gott v jednom ze svých hitů - „letí jako bláznivý“. Spousta fotbalistů to po dovršení 35 let vnímá velmi intenzívně a mnozí veteráni z české nejvyšší soutěže už nyní tuší, že je před nimi posledních pár měsíců profesionální kariéry.

Do aktuálního ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže zasáhlo pět čtyřicátníků a dalších třináct borců, kteří mají aspoň 35 let. Pro některé z nich jde o poslední sezonu v nejvyšší soutěži. V následujících kapitolách najdete kvarteto nejstarších veteránů, kterým na konci ročníku vyprší platná smlouva, a oni možná odejdou do sportovního důchodu.

Pokračování 2 / 5 Tomáš Grigar (FK Teplice) – 40 let Kariéru v nejvyšší soutěži odstartoval brankář Tomáš Grigar v sezoně 2004/05 ve Spartě, na Letné se ale nedokázal prosadit, a tak od ročníku 2008/09 chytá v Teplicích. I ve 40 letech si drží solidní formu. Na kontě má 373 ligových utkání, ve kterých si zapsal do statistik 117 vychytaných nul - dvanáct v dresu Sparty a 105 v barvách Teplic. Mají rádi míč u nohy. 9 gólmanů z české ligy, kteří v aktuální sezoně rozdali spoluhráčům nejvíc přihrávek Po minulé sezoně mu skončila na severu Čech smlouva a spekulovalo se o tom, že se vydá do sportovního důchodu, jenže nakonec v Teplicích prodloužil kontrakt o další rok a dál si drží pozici brankářské jedničky. Je čtvrtým nejlepším gólmanem podle počtu úspěšných zákroků (53) a třetí podle vychytaných čistých kont (6). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 Marek Matějovský (FK Mladá Boleslav) – 42 let Někdejší reprezentant a momentálně hráč Mladé Boleslavi Marek Matějovský oblékal v lize také dresy Jablonce, kde jeho kariéra odstartovala, a Sparty. Na Letné dokonce dělal kapitána a v roce 2014 pomohl vybojovat mistrovský titul. Mistři nahrávači. 7 hráčů, kteří v aktuální sezoně Fortuna ligy zaznamenali nejvíc asistencí Čerstvě dvaaačtyřicetiletý veterán má nyní na kontě 418 ligových utkání, ve kterých rozhodně nehrával v bílých rukavičkách, ale pěkně zostra a někdy i neférově. Důkazem je jeho 104 žlutých karet, k nimž vyfasoval třikrát i červenou. Nastřílel 21 branek a na 67 jich nahrál spoluhráčům. I v pokročilém věku stále patří do základní sestavy a je pilířem mužstva. Otázkou je, zda by to mohlo platit i v příštím ročníku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 Tomáš Hübschman (FK Jablonec) – 42 let Česká liga přivítala v roce 2014 jednoho slavného navrátilce. Po deseti letech strávených v ukrajinském Šachtaru Doněck se domů vrátil Tomáš Hübschman. Ne však do Sparty, kde působil během Eura 2002, ale do Jablonce, kde nyní kroutí už desátou sezonu. Na severu Čech má podepsanou smlouvu do konce ročníku. I jako čtyřicátník je však (pokud není zraněný) stále důležitým článkem mužstva. Všechno ale nasvědčuje tomu, že po sezoně pověsí kopačky na skobu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 Josef Jindřišek (Bohemians Praha 1905) – 42 let Záložník Josef Jindřišek je momentálně nejstarším hráčem v české nejvyšší soutěži. A také nejvěrnějším. V pražské Bohemce totiž kroutí už čtrnáctou sezonu. Dříve hrával také v Jablonci a Olomouci. V součtu má na kontě 439 ligových zápasů a 25 branek. Foto: Profimedia.cz