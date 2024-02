4 nejlepší střelci z prestižních evropských lig, kteří dali v aktuální sezoně nejvíc gólů na hřištích soupeřů

V minulém zimním přestupovém období se psalo o zájmu Manchesteru City, Liverpoolu a Chelsea, v létě o jeho podpis sváděl boj Real Madrid s Manchesterem United. Nakonec získal dvacetiletého anglického reprezentanta za 103 milionů eur Bílý balet a on velice rychle dokázal, že to nebyly vyhozené peníze, ale naopak skvělá investice. Uznávaný fotbalový novinář Fabrizio Romano už v srpnu poznamenal, že Jude Bellingham je „nejlepší posilou roku“. V 19 zápasech v La Lize nastřílel 14 branek a k nim přidal čtyři asistence. Na soupeřových stadionech se trefil devětkrát.

Jude Bellingham přišel v červenci roku 2020 za 30 milionů liber z Birminghamu do Dortmundu a stal se nejdražším sedmnáctiletým fotbalistou v historii. V dresu City působil od sedmi let. Když mu bylo 16 roků a 38 dní, odbyl si debut v prvním týmu, čímž se stal nejmladší hráčem v historii Birminghamu.

Experti, kteří jeho herní styl přirovnávají k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už na začátku jeho kariéry tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Platí to i po jeho přestupu do Německa. Góly střílí s chutí i v novém prostředí. Ve 20 bundesligových zápasech se trefil už čtyřiadvacetkrát, k tomu zaznamenal ještě pět asistencí. Na hřištích soupeřů zaznamenal devět gólů.

Pokračování 4 / 5

2. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 12 branek za 849 minut

Pětadvacetiletý útočník Paris Saint-Germain Kylian Mbappé je už několik let řazen mezi nejlepší fotbalisty světa. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a před šesti lety už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. K největším hvězdám patřil i na turnaji v Kataru, kde se stal nejlepším střelcem a dovedl Francii opět do finále, kde podlehla až po penaltovém rozstřelu Argentině.

Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, odkud ho vykoupili šejkové vlastnící Paris Saint-Germain za 180 milionů eur, čímž z něho udělali jednoho z nejdražších fotbalistů v historii. Dnes je jeho cena podle portálu TransferMarkt ještě stále na této úrovni a je spolu s Erlingem Haalandem a Jude Bellinghamem nejdražším fotbalistou na světě. I během aktuální sezony dokazuje, že to není náhodou. V šesti zápasech Ligy mistrů nasázel tři branky, v Ligue 1 dal 20 gólů v 19 střetnutích, z toho tucet na soupeřových pažitech.

Foto: Profimedia.cz