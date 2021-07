Solidní kvalita. Toto byli 4 nejlepší defenzivní záložníci v historii české reprezentace

Klasický „čistič“ už je dnes přežitkem, moderní tým potřebuje i na tento post hráče se schopností rozehrát či vypálit. A právě to často muži na černou práci v českém dresu splňovali. V následujících kapitolách najdete kvarteto nejlepších defenzivních záložníků v historii národního týmu.

Bejbl si zahrál i na dalším evropském šampionátu. V úvodním utkání s Nizozemskem střídal Látala, v dalších duelech nastoupil od začátku. Povedlo se mu vystřelit jediným gólem výhru na Maltě (tři body z neoblíbené destinace ale stejně k postupu na mistrovství světa do Francie nepomohly).

Jeho zřejmě nejslavnějším momentem byl gól po Kukově přihrávce do sítě Italů na EURU 1996. Tato branka pomohla k výhře 2:1 a položila základ k senzačnímu postupu ze skupiny – a k cestě do finále. Na celém turnaji chyběl jen v semifinálové bitvě s Francií, pykal za žluté karty a jeho místo zaujal Němeček. Přitom před turnajem byl favoritem na základní sestavu právě zkušenější Němeček.

Jiří Němec (EURO 1996, EURO 2000)

Další ze stálic, která se fanouškovi vybaví zejména ve spojení s „uhrinovskou“ érou. Hrát začal už za federální tým a nastoupil dokonce v přípravě před italským šampionátem. Na velkou akci si ale musel Jiří Němec počkat do roku 1996 – stejně jako Bejbl byl i on členem stříbrného týmu. Nechyběl ani v jediném utkání, pouze s Francií střídal. Většinu duelů odehrál v symbióze právě s Bejblem a tato spolupráce fungovala.

Na dalším evropském mistrovství Němec opět odehrál všechny zápasy, byť tentokrát pozici „štítu“ přepustil Bejblovi a více se vysouval směrem dopředu. V kvalifikaci zasáhl do všech deseti bitev a připsal si takřka kompletní porci minut, jen v Litvě střídal dvacet minut před koncem. Zasáhl ještě do následné kvalifikace, odehrál například remízový zápas s Dánskem, ale to byla zároveň jeho rozlučka s národním dresem.

Foto: Profimedia.cz