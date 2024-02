4 nejdražší hvězdy Galatasaraye. Tihle borci budou stát Spartě v cestě do osmifinále Evropské ligy

3. – 4. Wilfried Zaha (Pobřeží slonoviny) – 17 milionů eur

Rodák z Pobřeží slonoviny s anglickým pasem, ale reprezentují africkou zemi, byl posledním fotbalistou, s nímž podepsal smlouvu trenér Alex Ferguoson. Útočník Wilfried Zaha se však na Old Trafford nikdy neprosadil. Aktuálně jednatřicetiletý hráč býval považován za obrovský talent, který fotbalové odborníky udivoval rychlostí, silou, houževnatostí, pohotovou střelou i přesnou přihrávkou, ale tehdejší trenér David Moyes mu dal v Manchesteru United šanci jen ve dvou ligových zápasech a následně ho vyexpedoval na hostování. Nakonec v roce 2015 přestoupil do Crystal Palace a až do loňského léta byl ikonou klubu je jednou z jeho největších opor. Do tureckého působiště odešel jako volný hráč zadarmo a upsal se tam do roku 2026. V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže zaznamenal devět branek a tři asistence v 19 zápasech. Gól a nahrávku si do statistik připsal i Lize mistrů, kterou