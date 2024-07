4 nejdražší hvězdy belgického Saint-Gilloise. Tihle borci budou stát Slavii v cestě do Ligy mistrů

3. – 4. Kevin Mac Allister (Argentina) – 6 milionů eur

Mladším bratrem Kevina Mac Allistera je argentinský reprezentant Alexis, který je mistrem světa ze šampionátu v Kataru a nyní válí v Liverpoolu. Šestadvacetiletý Kevin se sice do národního týmu ani na mládežnické úrovni nikdy nepropracoval, ale to neznamená, že to není kvalitní fotbalista. Nevysoký stoper, který může alternovat i na obou okrajích obranné řady, přišel do Evropy loni v létě z klubu Argentinos Juniors a okamžitě se stal pilířem mužstva, v jehož dresu odehrál v minulém ročníku nejvyšší belgické ligy 30 utkání a vstřelil jednu branku. Je to borec, který se nebojí fyzické hry – poměrně často fauluje a sbírá žluté karty. Je to ale chytrý fotbalista, který umí podržet míč a dobře rozehrát, Slávisté si na něj budou muset dávat velký pozor. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026 a jeho cenu odhaduje portál TransferMarkt na šest milionů eur, přičemž za po