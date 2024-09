4 nejdražší hráči Eintrachtu Frankfurt. Dohromady mají skoro trojnásobnou cenu, než celý kádr Plzně

Pokračování 2 / 5

3. – 4. Hugo Ekitiké – 20 milionů eur

Jarní část minulé sezony strávil dvaadvacetiletý francouzský útočník Hugo Ekitiké na hostování z Paris Saint-Germain ve Frankfurtu a jeho německá mise byla nadmíru úspěšná. Nastoupil do 14 bundesligových utkání, ve kterých nasázel soupeřům čtyři góly a na dva další nahrával. Na začátku července pak do Eintrachtu přestoupil za 16,5 milionu eur a podepsal smlouvu do roku 2029.

Vysoký hroťák si vede výborně i na startu aktuálního ročníku. Po čtyřech ligových zápasech má na kontě branku a dvě asistence. Ekitiké je skvělým driblérem, který dokáže přesně přihrát na jakoukoli vzdálenost, má excelentní střelu a zakončení, je silný na balonu a umí výrazně pomáhat i v defenzívě. Pro Viktorku bude bezpochyby nesmírně nebezpečným protivníkem.

Foto: Profimedia.cz