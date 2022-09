4 nejdražší hráči Bayernu Mnichov. Každý z nich má vyšší cenu, než celý kádr Plzně

Vytouženou posilou však byl nizozemský reprezentant také pro německý Bayern. Velké úsilí o jeho získání bylo korunováno úspěchem letos v létě, kdy se za téměř 70 milionů eur přesunul do Allianz Areny. Moc větších hvězd než je on v aktuálním ročníku Bundesligy nenajdeme.

1. – 2. Jamal Musiala – 80 milionů eur

Jamal Musiala se narodil ve Stuttgartu. Matka je Němka, otec Nigerijec. Když mu bylo sedm let, rodina se přestěhovala do Anglie a malý Jamal nastoupil do akademie Chelsea. Tam se fotbalové vzdělával osm let, ale v roce 2019 činovníci londýnského klubu usoudili, že není dost fyzicky silný na ostrovní fotbal a pustili ho do Bayernu. Nyní tohoto rozhodnutí možná začínají litovat.

V červnu roku 2020 se Musiala stal historicky nejmladším hráčem mnichovského velkoklubu, který nastoupil do bundesligového utkání. Bylo mu 17 let a 115 dní. O něco později se stal nejmladším střelcem klubu.

Akcie talentovaného teenagera na fotbalovém trhu raketově rostou. Bývalý trenér rezervního celku Bayernu o něm prohlásil, že je to hráč „ledově chladný a soustředěný“. Musiala je vysoký a hubený. Postavou připomíná Dele Alliho. Má výbornou techniku a ďábelskou pravou nohu. Je skvělým střelcem.

Když šlo o jeho reprezentační budoucnost, vybíral mezi Anglií a Německem a zvolil zemi, v níž se narodil. V mládežnických týmech však vyzkoušel obě varianty. Jeho aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt činí 80 milionů eur. Zřejmě to nebude dlouho trvat, a bude ještě vyšší.

