4 nejdražší fotbalisté z české ligy, kteří nehrají za Slavii, Plzeň ani Spartu. Nikdo z nich nestojí méně než milion eur

Devětadvacetiletý obránce Jaroslav Zelený už si zahrál nejvyšší českou soutěž v pěti různých klubech. Momentálně je hráčem Jablonce a na severu Čech je nepostradatelným hráčem. I když v aktuálním ročníku Fortuna ligy ještě neskóroval a ani si nezapsal do statistik žádnou nahrávku, je pro mužstvo nesmírně přínosný. Na kontě má třetí nejvyšší počet přihrávek ze všech hráčů v lize a úplně nejlepší je v počtu vyhraných obranných soubojů. V počtu podstoupených obranných soubojů mu patří ve statistikách druhé místo. V Jablonci má podepsanou smlouvu do roku 2024 a portál TransferMarkt vyčísluje jeho tržní cenu na 1,2 milionu eur.

1. Lukáš Sadílek (1. FC Slovácko) – 1,4 milionu eur

Jeho mladší bratr Michal je od roku 2015 hráčem nizozemského PSV Eindhoven a momentálně je na hostování v klubu Twente Enschede. Také Lukáš Sadílek by se ze Slovácka mohl posunout o dům dál. Pětadvacetiletý záložník hraje ligu už od sezony 2014/15 a v aktuálním ročníku dal tři branky, připsal si tři asistence a co se týče odehraných minut, je nejvytíženějším hráčem v nejvyšší soutěži. V uherskohradišťském klubu má podepsaný kontrakt do roku 2023, ale je otázkou, jak dlouho tam ještě zůstane. Podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální tržní cena 1,4 milionu eur a během uplynulých dvou let se zvýšila téměř pětkrát.

Foto: Profimedia.cz