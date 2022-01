4 kmenoví hráči Sparty, kteří jsou na hostování v zahraničních klubech. Vrátí se na Letnou?

Brankář Hugo Jan Bačkovský bude na hostování v Bohemce až do konce sezony 2023/24. Jeho gólmanský kolega Vojtěch Vorel byl Spartou zapůjčen do Českých Budějovic do léta roku 2023. Všem ostatním hráčům z Letné skončí hostování na konci aktuálního ročníku. Čtyři fotbalisté jsou momentálně v zahraničních oddílech. O které borce jde, to zjistíte v následujících kapitolách.

Andreas Vindheim (Schalke 04) Norský obránce Andreas Vindheim přišel do Sparty v létě roku 2019 ze Švédska, kde hájil čtyři roky barvy Malmö. Na začátku angažmá na Letné ho sice zbrzdilo v rozletu zranění, pak se ale dostal do sestavy, ze které se však postupem času začal vytrácet. V aktuálním ročníku se objevil pouze v šesti zápasech a jen jednou byl v základní jedenáctce. V české lize zvládl odehrát 44 utkání, v nichž zaznamenal tři góly a šest asistencí. Cizinci mizí z Letné. Podívejte se, kteří zahraniční hráči odešli za vlády kouče Vrby ze Sparty Sparta ho před pár dny uvolnila na hostování do druholigového Schalke 04 a v německém klubu se uvedl fantasticky – v premiérovém utkání na hřišti Aue odehrál celých 90 minut, dal gól, přidal asistenci a získal ocenění pro „hráče utkání“. Hostování mu skončí na konci sezony, na Letné má podepsanou smlouvu až do léta 2024, ale objevit se tam už nemusí, protože Schalke má opci na jeho podpis. Foto: Profimedia.cz

Michal Trávník (Kasimpasa) Slovácko, Jablonec, Sparta - tak vypadala mezi lety 2012 až 2021 ligová cesta záložníka Michala Trávníka. V sezoně 2018/19 dal v dresu Jablonce deset branek, přidal stejný počet asistencí a na přestupovém trhu byl o jeho podpis velký zájem. Sledovaly ho kluby z Anglie, Německa nebo Ruska, on ale nakonec zamířil za třicet milionů korun do Sparty. Jenže na Letné na výkony ze severu Čech nenavázal, v lize nedal během dvou let ani jeden gól a loni v létě ze Sparty odešel hostovat do Turecka, konkrétně do Kasimpasy. „Poturčenci“ ze středu Evropy. 3 čeští fotbalisté, kteří působí v turecké Süper Lig V novém prostředí pookřál, má místo v základní sestavě a pravidelně hraje, v 21 zápasech nastřílel tři branky. Hostování v Turecku mu skončí v létě, ale Kasimpasa může na jeho služby uplatnit opci. Foto: Profimedia.cz

Václav Drchal (Dynamo Drážďany) Českobudějovický rodák Václav Drchal, který od roku 2014 vyzrával v akademii pražské Sparty, se poprvé objevil v ligovém utkání už v ročníku 2017/18, když mu bylo 18 let. Na hřišti Slovácka tehdy odehrál celý zápas a premiérovým gólem zařídil remízu 1:1. V minulé sezoně byl na hostování v Mladé Boleslavi, kde se blýskl šesti brankami a dvěma asistencemi v 25 zápasech. V létě se vrátil na Letnou, ale kouč Pavel Vrba mu dal šanci jen ve čtyřech střetnutích. Přestože v nich dal dva góly a připsal si i jednu nahrávku, od konce září už se na hřišti neobjevil. Hodnocení hráčů Sparty ve hře FIFA 22. Nejhorší je Minčev, kdo se vyrovnal Hložkovi? Na začátku ledna byl z Letné vyexpedován na hostování do konce sezony do Drážďan a působí tak ve druhé německé Bundeslize. Současný zaměstnavatel bude mít na konci sezony možnost uplatnit na podpis dvaadvacetiletého útočníka opci. Foto: Profimedia.cz