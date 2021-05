4 kluby a přes 250 zápasů v NHL. Taková byla zámořská kariéra Michala Neuvirtha

Michal Neuvirth byl do NHL draftován v roce 2006, kdy jej jako 34. hráče v pořadí přivedl Washington. Premiéry v dresu Capitals se dočkal na začátku roku 2009 a během sezony odchytal za klub z hlavního města pět zápasů, v nichž si připsal dvě výhry. Ve Washingtonu vydržel až do ročníku 2013/14 a v klubu krátce vytvořil dvojici i s Tomášem Vokounem. Nejvíc prostoru dostal v sezoně 2010/11, kdy si připsal 48 startů a dalších devět duelů přidal v play-off.

V průběhu sezony 2013/14 odešel Neuvirth z Washingtonu. Poslední přestupní den byl společně s Rostislavem Kleslou vyměněn do Buffala, odkud do Capitlas zamířil Jaroslav Halák. V první sezoně si připsal dva starty, v dalším ročníku jich přidal 27 a vydal se zase dál.

New York Islanders

Z Buffala Neuvirth zamířil do New Yorku a oblékl dres Islanders. Z nejhoršího týmu NHL se stěhoval do organizace, s níž postoupil do play-off. V Islanders vytvořil dvojici s Jaroslavem Halákem a v sezoně 2014/15 zasáhl do šesti zápasů.

