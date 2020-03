4 individuální rekordy nejvyšší české fotbalové ligy, které už asi nikdo nepřekoná

Když David Lafata nastřílel v sezoně 2011/12 25 branek (tehdy ještě v dresu Jablonce), zdálo se, že vytvořil rekord, který tu bude hodně dlouho. Jenže vydržel pouze sedm let. V minulém ročníku byl totiž k nezastavení jiný snajpr - Rus Nikolaj Komličenko z Mladé Boleslavi. Pravda, díky novému formátu soutěže mohl odehrát (a odehrál) více utkání než Lafata, přesto je jeho 29 branek ve 32 zápasech výkonem, který budou jeho následovníci v příštích letech překonávat jen s největším úsilím, a kdo ví, zda se jim to někdy podaří.

Přišel, viděl, zvítězil. Bořek Dočkal před sezonou 2013/14 posílil Spartu, se kterou ihned získal titul. Přispěl k němu výraznou měrou. Dal sice jen dva góly, hned devatenáct jich ale dokázal připravit. Jen pro srovnání, tři lídři této statistiky v minulé sezoně měli na kontě 11 asistencí. To, co se před pár lety povedlo Dočkalovi, asi hned tak někdo nezopakuje.

Čech ale není jediný, kdo se na metu sedmnácti nul v sezoně dostal. O pět let dříve to zvládl Zdeněk Jánoš, který tenkrát hájil barvy Jablonce a pomohl týmu ke třetímu místu a k postupu do Poháru UEFA. Čechův a Jánošův rekord zatím naposled atakoval v předminulé sezoně ostravský Jan Laštůvka, který udržel neprůstřelnost šestnáctkrát.

Byl nejlepším brankářem světa, vyhrál Ligu mistrů i Evropskou ligu. Pokud bychom se vrátili v čase do sezony 2001/02, našli bychom suverénního Petra Čecha ve sparťanském dresu. Neinkasoval v něm v sedmnácti ze 27 zápasů, do kterých zasáhl. Sparta přesto tehdy titul nezískala.

Nejdelší série bez inkasované branky v sezoně: 902 minut (Petr Čech – 2001/02)

A ještě jednou Petr Čech. Opět se vracíme do sezony 2001/02. Byl to jeho druhý ročník v tuzemské lize a první ve Spartě, kde držel neprůstřelnost dlouhých 902 minut. Branku pustil na půdě Bohemians a gól to byl hodně hloupý, Klokani i jeho zásluhou vyhráli 2:1. V aktuálním ročníku to vypadalo, že by na tento rekord mohl zaútočit Ondřej Kolář ze Slavie, který však nakonec udržel čisté ligové konto „jen“ 788 minut. Záznam, kterou ustanovil Čech, už zřejmě nikdo nepřekoná.

Foto: Profimedia.cz