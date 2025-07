4 hráči, kteří po minulé sezoně opustili kabinu Třince. Jak moc budou Ocelářům chybět?

Martin Jandus je odchovancem Sparty, za kterou hrál až do konce ročníku 2022/23 a v jejímž dresu si zajistil i první pozvánky do národního týmu. Před další sezonou odešel do Finska, kde pak rok a hájil barvy Kärpätu Oulu, odkud se loni v prosinci přesunul do Třince, kde měl pomoci konsolidovat obranné řady, které tehdy kosila marodka. Defenzivně laděný zadák sice ve Slezsku nepropadl, ale přece jen se od něj asi čekalo víc. Na konci května podepsal roční smlouvu s Kladnem.

Jakub Jeřábek (obránce) – 34 let

Bilance v základní části sezony 2024/25 v dresu Třince: 23 zápasů – 8 bodů (1+7)

Bilance v play-off v dresu Třince: 1 zápas – 0 bodů

Obránce Jakub Jeřábek má za sebou v 34 letech bohaté zkušenosti z řady kvalitních soutěží. Kromě české extraligy strávil i dvě sezony v NHL. Pokaždé byl členem celku, který vyhrál Stanley Cup (Washington a St. Louis). Ani v jednom ročníku ale neodehrál potřebné zápasy k tomu, aby jeho jméno mohlo být zvěčněno na podstavci legendárního poháru.

V roce 2019 se vrátil do Ruska, konkrétně do Podolsku, odkud do zámoří odcházel, a tam strávil dva roky. V ročníku 2021/22 hájil barvy Spartaku Moskva, odehrál 39 utkání v základní části a zaznamenal sedm bodů (3+4). V pěti zápasech v play-off nebodoval. Následně se upsal opět českému klubu. Jeho další kroky však nevedly do Plzně, kde hrával před odchodem do zahraničí a radoval se tam v roce 2013 z extraligového triumfu, nýbrž do Třince, s nímž pak dvakrát vyhrál mistrovský titul.

Uplynulá sezona už tak veselá nebyla. Poznamenaly ji zdravotní problémy, kvůli nimž odehrál jen 23 utkání v základní části a jedno v play-off. Na konci června mu vypršela tříletá smlouva a stal se volným hráčem, který je zatím bez nového angažmá.

