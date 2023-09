4 gólmani, šestkrát zlato z mistrovství světa. Tak vypadala (ještě celkem nedávno) vizitka české brankářské školy

Na turnaji nechyběl v brance ani minutu, v osmi utkáních inkasoval patnáct branek. Z toho plných pět v bláznivém utkání s Itálií. Co bylo ovšem důležité, v play-off kapituloval Roman Turek jen třikrát a dotáhl tým ke zlatu.

Zajímavý tah kouče Hlinky přinesl úspěch, Čechmánek střelce soupeře rozhodil a Češi se probili do finále, ve kterém nakonec uspěli.

Obzvlášť cenné bylo čisté konto v duelu se Švédy. Statisticky Hnilička v dalším průběhu nijak výrazně nečněl, Kanada mu v semifinále dala dohromady šest gólů, Finsko pět (v obou případech šlo o dvojzápasy s nastavením). A právě během nájezdů s Kanadou se do branky na skok vrátil Čechmánek.

Devět zápasů, třináct inkasovaných branek – a to se dvakrát nastavovalo. Hniličkovi se turnaj, na kterém reprezentace završila zlatý hattrick, vydařil opravdu slušně. Vymazal ve čtvrtfinále Slováky, hrdinně vzdoroval Švédům a ve finále dlouho držel naděje Čechů, kteří se v poslední třetině probrali a Finy nakonec zdolali v prodloužení.

2005, Vídeň, Tomáš Vokoun

Rok předtím vypadl Tomáš Vokoun s týmem ve čtvrtfinále po nájezdech, na začátku sezony nedotáhl mužstvo do finále Světového poháru, během ní se mu nijak zvlášť nevedlo. V závěru si ale vše vynahradil. S výjimkou utkání s Kazachstánem (to odchytal Hnilička) neopustil branku a překonán byl jen devětkrát (v osmi duelech, z čehož dva dospěly do prodloužení).

Proti Němcům se blýskl čistým kontem, které pak „ulovil“ ještě jednou – v třeskutém finále s Kanadou. Výrazně se ale podepsal i pod čtvrtfinálovým postupem přes USA. Američanům Češi vrátili vyřazení z pražského šampionátu a Vokoun si v závěru symbolicky vychutnal Roachův nájezd, který rok předtím znamenal slzy zklamání.

2010, Kolín nad Rýnem, Tomáš Vokoun

O pět let vyzrálejší, stejně nepřekonatelný. Za výrazně obměněným mužstvem neztratil nic na své kvalitě, rostl zápas od zápasu a ve finále jej Rusové pokořili až v poslední minutě – i díky tomu Češi opět slavili na turnaji, který má navždy jisté místo v učebnici o českých hokejových dějinách.

Pro úplnost dodejme, že Vokoun kapituloval třináctkrát, vychytal dvoje nájezdy a chyběl jen v duelu s Norskem. Ukázkový příklad toho, jak zkušený gólman může přispět k úspěchu týmu bez plejády věhlasných hráčů.

Foto: Profimedia.cz