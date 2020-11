Zvěčnělí bohové. 6 fotbalistů, kteří se dočkali odhalení vlastní sochy v nejmladším věku

Francouzský útočník Thierry Henry se účastnil odhalení své sochy před Emirates Stadium v Londýně, když mu bylo 34 let. V historii však najdeme fotbalisty, kteří se dočkali ještě dříve než on. (Foto: Profimedia.cz) Před řadou fotbalových stadionů stojí sochy slavných hráčů. Někteří se však dočkali své podoby v bronzu či kameni ještě předtím, než pověsili kopačky na hřebík a rozžehnali se s aktivní kariérou. V následujících kapitolách najdete šest fotbalistů, jimž se dostalo té cti, že měli vlastní sochu v nejmladším věku. Jako hranici pro vstup do této společnosti jsme brali Kristova léta, takže francouzský útočník Thierry Henry, jemuž odhalili v Londýně sochu, když mu bylo 34 roků, se do tohoto seznamu nevešel.

Juan Román Riquelme (33 let) Argentinský záložník Juan Román Riquelme je odchovancem slavného klubu Boca Juniors, odkud v roce 2002 odešel do Barcelony, za kterou však odehrál jen 42 zápasů. O pět let později se vrátil do mateřského oddílu v rodné zemi a asi nečekal, že mu tam za další čtyři roky postaví sochu. Messi je legenda. Na novém Camp Nou možná bude mít sochu „Museli jste zešílet. Všichni jste prostě blázni,“ řekl pohnutě rtuťovitý fotbalista při slavnostním ceremoniálu, během něhož fanoušci nadšeně skandovali jeho jméno. „Nikdy vám nebudu moci splatit to, co jste mi dali. Je to nejkrásnější moment v mé kariéře. Jsem fanouškem Boca Juniors a jako fanoušek tohoto klubu také zemřu. Stejně jako vy všichni.“ Zvětšit video

Simone Perrotta (33 let) Záložník Simone Perrotta oblékal v letech 2002 až 2009 dres italské reprezentace, s níž vybojoval v roce 2006 titul mistrů světa. Úspěšný byl ale také na klubové úrovni. Nejlepší léta kariéry strávil v AS Řím. S týmem uhrál čtyřikrát druhé místo v Serii A a urval dvě vítězství v národním poháru. Paradoxně však jeho socha nestojí před Olympijským stadionem v Římě, nýbrž v Ashton-under-Lyne poblíž Manchesteru v Anglii, kde se 17. září 1977 narodil a bydlel tam až do šesti let. Perrotta je totiž jedním že tří místních rodáků, kterým se podařilo vybojovat titul mistra světa. Dalšími jsou Geoff Hurst a Jimmy Armfield, kteří se stali šampiony v roce 1966 s anglickým týmem. Všichni mají ve městě sochu a když tu Perrotovu odhalovali, bylo mu pouhých 33 let. Foto: Profimedia.cz

Cristiano Ronaldo (29 let) Nedlouho před třicátými narozeninami se dočkal vlastní bronzové podoby. Sochu, vysokou 240 centimetrů a vážící osm metráků, odhalili na jeho rodném ostrově Madeira na pobřežní promenádě v tamním hlavním městě Funchal. Objekt však vzbudil řadu kontroverzí i posměchu, a to především proto, že jeho intimní vybavení je (zřejmě) značně předimenzované. Ze sochy se však stala velká atrakce. Stovky fanynek z celého světa už několik let hladí inkriminovanou vybouleninu na Ronaldových bronzových trenclích tak intenzivně, je je toto místo vyleštěné dozlatova... Foto: Profimedia.cz

Lionel Messi (29 let) K devětadvacátým narozeninám dostal Lionel Messi krásný dárek. V parku Costanera Sur v Buenos Aires odhalili jeho bronzovou sochu. Spolus ním tehdy ozdobily veřejné prostranství také podoby dalších velikánů argentinského sportu - automobilového závodníka Juana Manuela Fangia, basketbalisty Emanuela Ginobiliho či tenistky Gabriely Sabatiniové. Dvakrát během roku 2017 však toho ze sochy moc nezbylo. Vandalové totiž odřízli z podstavce horní polovinu těla a na soklu zbyly jen nohy s míčem. Foto: Profimedia.cz

Simone Perrotta (33 let) Záložník Simone Perrotta oblékal v letech 2002 až 2009 dres italské reprezentace, s níž vybojoval v roce 2006 titul mistrů světa. Nejlepší léta kariéry strávil v AS Řím, paradoxně však jeho socha nestojí před Olympijským stadionem v Římě, nýbrž v Ashton-under-Lyne poblíž Manchesteru v Anglii, kde se 17. září 1977 narodil a bydlel tam až do šesti let. Perrotta je totiž jedním že tří místních rodáků, kterým se podařilo vybojovat titul mistra světa. Dalšími jsou Geoff Hurst a Jimmy Armfield, kteří se stali šampiony v roce 1966 s anglickým týmem. Všichni mají ve městě sochu a když tu Perrotovu odhalovali, bylo mu pouhých 33 let. Foto: Profimedia.cz

Gabriel Batistuta (27 let) Příznivci italské Fiorentiny nechali v roce 1996 zhotovit třímetrovou bronzovou sochu argentinského útočníka Gabriela Batistuty, jemuž bylo tehdy 27 let. V klubu odehrál devět sezon a rozloučil se s ním čtyři roky poté, co byla socha odhalena. Co se se skulpturou stalo po Batistutově odchodu do AS Řím, není známo. Jisté ale je, že stála dost dlouho během hráčovy aktivní kariéry.