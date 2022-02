4 fotbalisté, kteří od loňského ledna opustili Slovácko. Kde jsou teď a jak se jim vede?

Slovácko bylo na podzim štikou ligy. Tým z Uherského Hradiště ale v zimě opustilo několik hráčů. Během posledních sezon je to tradiční obrázek. Jak si vedou borci, kteří odešli ze Slovácka od začátku loňského roku a jaké dresy oblékají? Na to odpovídají následující kapitoly.

Jan Navrátil (Sigma Olomouc) – odešel ze Slovácka v lednu 2022 Jednatřicetiletý záložník Jan Navrátil je odchovancem olomoucké akademie a v dresu Sigmy se také poprvé objevil na ligovém trávníku. Bylo to v sezoně 2009/10, kdy dokázal v devíti zápasech nasázet soupeřům čtyři góly a výrazně tak na sebe upozornil. V hanáckém klubu působil až do roku 2016, načež odešel do Liberce, kde se ale neprosadil. Nastoupil jen do deseti ligových utkání a ještě v rozehrané sezoně zamířil do Slovácka, s nímž spojil osud na dalších pět let. V dresu uherskohradišťského celku patřil dlouho k oporám, v aktuálním ročníku se ale na hřiště dostával převážně jen jako náhradník z lavičky. Na začátku ledna se zadarmo vrátil po téměř šesti letech do Olomouce a hned v prvním utkání jarní části sezony byl v základní sestavě Sigmy při porážce 0:1 v Jablonci. Ve druhém střetnutí s Mladou Boleslaví se na hřišti neobjevil. Foto: Profimedia.cz

Daniel Mareček (Bohemians Praha 1905) – odešel ze Slovácka v lednu 2022 Bývalý mládežnický reprezentant a odchovanec Sparty Daniel Mareček se v dresu letenského týmu v ligovém utkání nikdy neobjevil. Z pražského klubu byl vyexpedován na hostování do Vlašimi a do Českých Budějovic, kde se zranil, což ho poněkud zbrzdilo v rozletu. Po návratu do Sparty už hrál jen za rezervní mužstvo a v zimě roku 2020 se stěhoval na Slovácko, kde si konečně odbyl ligovou premiéru. Starty však střádal velmi sporadicky - během uplynulých dvou let jich nasbíral jen devatenáct a vstřelil jednu branku. Na začátku ledna Uherské Hradiště opustil a podepsal dvouletý kontrakt s Bohemkou. Foto: Profimedia.cz

Jan Kliment (Wisla Krakov) – odešel ze Slovácka v červenci 2021 V roce 2015 dal Jan Kliment na domácím evropském šampionátu jednadvacítek tři góly Srbsku, což mu stačilo k tomu, aby se stal nejlepším střelcem turnaje. Zároveň si otevřel dveře do zahraničí a z Jihlavy zamířil do Stuttgartu. Příliš se tam ale neprosadil, a tak ho německý klub vyexpedoval do Brøndby. Na sever, Vávro, na sever! 9 nejvýznamnějších českých fotbalových vyslanců ve Skandinávii V Kodani se mu poměrně dařilo. V 39 ligových zápasech nastřílel sedm branek a k nim přidal pět asistencí, dokonce s klubem vybojoval truimf v dánském Poháru, ale v dubnu roku 2018 si vážně poranil vazy v levém koleně a málem tím skončila jeho kariéra. Následovala patnáctiměsíční rekonvalescence, po níž se nakrátko vrátil do Stuttgartu, ale od ledna roku 2020 byl zpět v české lize v dresu Slovácka. Sezona 2020/21 se mu nesmírně povedla – byl oporou mužstva a v 31 ligových zápasech nastřílel deset gólů, ke kterým přidal dvě asistence. Loni v létě se upsal na tři roky Wisle Krakov. V Polsku pravidelně hraje v základní sestavě a v 18 zápasech Ekstraklasy dal dvě branky a přidal jednu nahrávku. Foto: Profimedia.cz