4 fotbalisté, které během ledna koupila Slavia. Účet? 170 milionů korun

Z Edenu během lednového přestupního termínu odešli dva borci – Antonín Kinský a Matěj Jurásek – za novou výzvou na britské ostrovy, do klubu však přišlo i kvarteto hráčů, za které Slavia dohromady zaplatila téměř tolik, kolik inkasovala za Juráska. O které hráče se jedná, na to odpovídají následující kapitoly.

Jakub Markovič (Baník Ostrava) – cca 10 milionů korun

Brankář Jakub Markovič přišel v roce 2017, kdy mu bylo teprve 15 let, z Olomouce do Edenu. Od té doby v akademii pražského klubu vyrostl v jeden z gólmanských příslibů do budoucnosti. V sezoně 2019/20 si odbyl debut v nejvyšší soutěži a odchytal dvě utkání. Pak byl na hostování v Mladé Boleslavi, kde si připsal další start a následně chytal v Pardubicích.

Aktuálně třiadvacetiletý talent však předloni v létě Prahu opustil a nabral směr na Ostravu. Baníku se upsal do roku 2027 a ve své premiérové sezoně v klubu se objevil ve třech ligových zápasech. V současném ročníku už ale zastával post jedničky mezi tyčemi. Odchytal 18 podzimních duelů, přičemž v sedmi z nich si zapsal do statistik čisté konto. Dvakrát byl vyhlášen nejlepším borcem na hřišti. V lize najdeme jen čtyři gólmany, kteří se mohou pyšnit vyšší procentuální úspěšností přihrávek.

Když se Slavia rozhodla prodat v zimě Antonína Kinského do Tottenhamu, byla nucena posílit brankářské řady nákupem Markoviče. Za svého bývalého gólmana zaplatil pražský klub Baníku asi deset milionů korun a on se upsal v Edenu do roku 2029.

Foto: Profimedia.cz