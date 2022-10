4 extraligoví brankáři, kteří si zachytali v NHL. Další zůstali jen před jejími branami

Marek Mazanec – Oceláři Třinec

V roce 2012 prošel draftem NHL, ve kterém na něj ukázal Nashville. V následujícím ročníku Marek Mazanec vychytal titul Plzni a poté se vydal do zámoří. Hned v premiérové sezoně odchytal za Predators 25 duelů, v průběhu dalších let už ale přidal jen šest startů. Marně se snažil prosadit taky v New Yorku Rangers a Vancouveru a v roce 2019 posílil Hradec Králové, odkud po dvou letech zamířil do Třince, s nímž v minulé sezoně jednatřicetiletý gólman získal svůj druhý extraligový titul.

Foto: Profimedia.cz