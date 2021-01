4 důvody, proč je Lionel Messi nejlepším fotbalistou všech dob

Profesionální fotbalisté přicházejí a odcházejí na jeviště dějin stejně pravidelně jako roční období. Jména se mění, hra zůstává. Drtivou většinu z nich čeká zapomnění. Jen pár jich přežije ve vzpomínkách a později v nafouklých legendách věky. Pelé, Maradona, Cruyff, Zidane – to jsou fotbaloví giganti, kteří jsou právem velebeni a oslavováni jako nejlepší fotbalisté v historii. Ale kdo byl vůbec nejlepší? To je vždycky věc osobního názoru. Každá generace má svou velkou fotbalovou hvězdu. Při vší úctě ke Cristianu Ronaldovi, Neymarovi nebo Luisi Suárezovi, tou největší současnou superstar je Lionel Messi. A pravděpodobně je i nejlepším hráčem všech dob. Subtilní Argentinec je schopen předvádět dechberoucí výkony a překonávat letité rekordy s takovou samozřejmostí, až se z toho člověku motá hlava. Příznivci Realu Madrid s tím možná nebudou souhlasit, ale to je asi tak jediné, co s tím mohou dělat. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete čtyři důvody, proč je Lionel Messi nejlepším fotbalistou v historii.

Drží si stále úžasnou výkonnost Messimu je 33 let a soudě podle jeho výkonů to vypadá, že mu stále ještě nedochází šťáva. Žádný světový fotbalista nebyl nejzářivější hvězdou tak brzy jako on a nejspíš ani jeden nebyl na absolutním vrcholu tak dlouho. O Beckenbauerovi, Cruyffovi či Maradonovi se sice mluvilo s respektem, ale jako legendy byli označováni až na sklonku kariéry. Messiho však fotbaloví odborníci nazývají legendou už řadu let. Užijte si Messiho. Takový hráč se rodí jednou za sto let. Lepšího neuvidíte Představa, co všechno může ještě dokázat, než nadobro sekne s fotbalem, je ohromující. Pořád má ještě čas na to, aby Pelého a spol. nechal daleko za sebou. Pokud ho nezastaví v rozletu zranění nebo celospolečenský globální kolaps, může se z nejlepšího fotbalisty všech dob stát bezkonkurenčně nejlepším fotbalistou všech dob. Když před osmi lety pokořil Messi letitý rekord Gerda Müllera v počtu nastřílených gólů v kalendářním roce, mluvilo se o tom skoro jako o zázraku. Tento zázrak měl ale reálné základy – naprosto konzistentní výkony, které argentinský forvard předváděl týden co týden od ledna až do prosince. Messi neodehrál mnoho utkání, ve kterých by vyloženě zklamal. A to navzdory tomu, že už léta zvládá neskutečné penzum zápasů ve španělské lize, Lize mistrů a v reprezentaci. A tuhle vyrovnanost si drží už mnoho sezon. Ne každé z největších světových hvězd minulosti se dařilo podávat dlouhodobě tak vyrovnané a nadstandardní výkony. Foto: Profimedia.cz

Komplexní hráč Každý fotbalista má nějakou slabinu a je-li upřímný, přizná to. O silné a slabé noze už toho bylo napsáno dost, někdo zase není konkurenceschopný ve vzduchu při hlavičkových soubojích, dalšímu chybí nějaká jiná fotbalová kvalita. Jakou slabinu má Messi? Těžko nějakou najít. Je to komplexní hráč, který je vysoce nadprůměrný ve všech činnostech a v mnoha z nich je špičkový. Mohl by hrát na jakémkoli postu – snad s výjimkou stopera – a nejspíš by byl stále jedním z nejlepších chlapů na hřišti. VIDEO: 11 nejlepších lobů Lionela Messiho. Ten kluk se snad učil u Poborského Brilantně hraje oběma nohama, navzdory malému vzrůstu umí dávat i góly hlavou, zdobí ho neuvěřitelná kreativita, předvídavost a cit pro míč. Přestože je to ofenzivní hráč, umí se zapojit i do obranné činnosti a pomoci vzadu. Když to všechno sečtete, Messi v každém zápase odvádí neuvěřitelné penzum práce, z níž těží celý tým. Foto: Profimedia.cz

Je lepší než Ronaldo Cristiano Ronaldo má prostě smůlu. V každé jiné historické epoše by byl suverénně nejlepším hráčem své doby, jenže se potkal ve stejné éře s Lionelem Messim, a proto „hraje druhé housle“. Kdybych hrál s Messim, měl bych víc Zlatých míčů než on, říká Ronaldo Je to samozřejmě věc subjektivního názoru a můžete si o tom myslet, co chcete - argentinský fotbalista je lepší driblér, nahrávač, lépe umí zahrávat přímé kopy, je týmovějším hráčem a je disciplinovanější než jeho konkurent z Juventusu Turín. Foto: Profimedia.cz