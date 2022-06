4 cizinci, kteří během roku opustili Spartu. Jak se jim v nových klubech vedlo?

Z Letné během uplynulého roku nadobro zmizeli Benjamin Tetteh a Uroš Radakovič, ti už ale působili jinde i předtím. Před sezonou a v jejím průběhu však odešli i čtyři další cizinci. Jak se jim pak v nových klubech vedlo? Podívejte se.

David Moberg Karlsson Osmadvacetiletý švédský křídelník odehrál ve Spartě 71 ligových zápasů, ve kterých dal 19 branek a přidal 16 asistencí. Na Letné však pod Pavlem Vrbou postupně začal přicházet o svou pozici a poté, co si na podzim připsal třináct startů, v zimě zamířil jinam. David Moberg Karlsson odešel do japonského celku Urawa Reds, za který odehrál sedm ligových zápasů a vstřelil v nich dvě branky. Foto: Profimedia.cz

Srdjan Plavšič Před rokem okolo něj bylo hodně rušno. Na veřejnost se totiž dostaly zprávy o tom, že Srdjan Plavšič, v té době ještě hráč Sparty, odejde do Slavie. Srbský rychlík sice tuto informaci nejprve vyvrátil, nakonec ale do Edenu, po vypršení smlouvy, přeci jen zamířil. Sparťanští fanoušci ho začali nenávidět, ovšem ani v Edenu to od něj nebyla žádná hitparáda. V lize šestadvacetiletý křídelník zasáhl do 24 zápasů a dal jediný gól, kouč Jindřich Trpišovský jej zkoušel taky na místě levého beka. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Andreas Vindheim Na Letné si od něj hodně slibovali, Andres Vindheim ale svými výkony nijak nenadchnul. Během tří let odehrál ve Spartě jen 44 zápasů a pevnou jedničkou na pravém kraji obrany se nikdy nestal. Na podzim šestadvacetiletý norský bek zasáhl jen do šesti duelů a v zimě odešel na hostování do druholigového německého Schalke 04, se kterým vyválčil postup do Bundesligy. Vindheim za Schalke odehrál šest zápasů a dal jeden gól, tím se ale jeho německá mise uzavřela. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia